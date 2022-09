Por que ESTA atriz foi trocada em Fate: A Saga Winx

Um dos grandes trunfos de Fate: A Saga Winx é seu elenco – que conta com atores carismáticos, talentosos e cheios de energia. Com o enorme sucesso da 2ª temporada (que já aparece no Número 10 do Top 10 da Netflix), muitos fãs se perguntam: por que uma das atrizes mais importantes da série foi trocada nos novos episódios?

“Os alunos de Alfea precisam proteger Solaria de poderosos inimigos que, ao que tudo indica, já estão dentro da escola. Bloom tem dificuldade para controlar seus poderes”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Fate: A Saga Winx na Netflix.

Inspirada na animação italiana O Clube das Winx, Fate conta com Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra) e Elisha Applebaum (Musa) no elenco principal.

Revelamos abaixo o verdadeiro motivo da troca de atrizes na 2ª temporada de Fate: A Saga Winx; confira.

Rosalind tem nova intérprete na 2ª temporada de Fate: A Saga Winx

Rosalind Hale é, sem sombra de dúvidas, uma das personagens mais interessantes (e perigosas) de Fate: A Saga Winx.

Ainda na 1ª temporada da série, a personagem usa seus poderes para matar Farah Dowling, a então diretora de Alfea.

Nos primeiros episódios de Fate: A Saga Winx, Rosalind é interpretada por Lesley Sharp. Porém, no segundo ano, a personagem aparece bem diferente.

Miranda Richardson, famosa por sua performance como Rita Skeeter na franquia Harry Potter, vive Rosalind Hale na 2ª temporada de Fate. Mas afinal: por que as atrizes foram trocadas?

Ao que tudo indica, a saída de Lesley Sharp não envolveu dramas de bastidores ou questões orçamentárias. Na verdade, de acordo com um tabloide britânico, a despedida da atriz se deve apenas a conflitos de agenda.

Por seu envolvimento com outros projetos no cinema e na TV, Lesley Sharp não pôde participar das gravações da 2ª temporada de Fate: A Saga Winx.

Além disso, como Rosalind assume um papel bem mais importante na 2ª temporada da série, sua intérprete teria que passar um período mais extenso gravando os novos episódios.

Surpreendentemente, Rosalind não foi o único personagem a ganhar um novo intérprete na 2ª temporada de Fate: A Saga Winx.

Nos primeiros episódios de Fate, Alex MacQueen interpretou Ben Harvey, o professor de botânica. Já na 2ª temporada, o personagem ganha vida pela atuação de Daniel Betts.

Porém, a Netflix não revelou o motivo da saída de MacQueen. Ao que tudo indica, a troca também envolveu conflitos de agenda.

Na época das gravações de Fate: A Saga Winx 2, Alex MacQueen já estava ocupado com as filmagens do longa Downton Abbey: Uma Nova Era.

A 2ª temporada de Fate: A Saga Winx já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.