Por que Eu Nunca… foi cancelada pela Netflix

A série Eu Nunca…, da Netflix, teve a estreia de sua terceira temporada nesta sexta-feira (12) no streaming, mas por que ela foi cancelada?

A plataforma anunciou que a quarta temporada será a última, e não deve voltar atrás na decisão. Criada por Mindy Kaling, atriz de The Office, o seriado se tornou um grande sucesso entre o público jovem.

“Ela teve um ano complicado. Agora, tudo que essa jovem quer é melhorar seu status social. Será que os amigos, a família e seus sentimentos vão ajudar?”, afirma a sinopse.

Eu Nunca… se baseia na adolescência de Kaling, com Maitreyi Ramakrishnan interpretando a jovem Devi Vishwakumar. Darren Barnet e Jaren Lewison também estão nos papéis principais.

Qual o motivo do cancelamento?

Atualmente, não se sabe o motivo de Eu Nunca… ter sido cancelada em sua quarta temporada. Kaling agradeceu aos fãs no Twitter quando anunciou que o quarto ano seria o último.

No entanto, ela não revela por que a série está sendo finalizada. Quatro temporadas é um bom motivo para isso, considerando que Devi está no ensino médio.

Na série, os espectadores acompanham a personagem lutando em seu primeiro ano, mas o primeiro episódio apresenta Devi no segundo ano do ensino médio.

A Netflix não é conhecida por fazer com que suas séries tenham muitas temporadas, com exceções como Stranger Things que irá para a quinta temporada.

Portanto, com a quarta temporada de Eu Nunca… sendo a última, poderia ser apenas um fim natural para a história de Devi.

Conforme aponta o TV Line, a quarta e última temporada da série deve estrear apenas em 2023, com as produção sendo iniciada no final deste ano.

Eu… Nunca está disponível na Netflix com suas três temporadas.

