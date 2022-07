Por que fãs consideram Leonard o pior personagem de Big Bang Theory

Por muito tempo, The Big Bang Theory se estabeleceu como uma das sitcoms mais populares da TV. Um dos grandes trunfos da comédia é seu elenco – que cai como uma luva sobre os excêntricos personagens. Hoje em dia, muita gente se pergunta: qual é o pior personagem da produção? De acordo com muitos fãs, essa “honra” é de Leonard.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco da série, liderado por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar e Simon Helberg, eventualmente, se tornou o mais bem pago da TV.

Mas afinal: por que Leonard é o pior personagem de The Big Bang Theory? Revelamos abaixo os motivos, de acordo com o site TheThings.

Fãs de The Big Bang Theory detestam Leonard

Em uma thread do Reddit, fãs de The Big Bang Theory falaram sobre os piores personagens da série.

Alguns espectadores citaram, por exemplo, Stuart. Na sitcom, o dono da loja de quadrinhos é interpretado por Kevin Sussman.

“Stuart, definitivamente, é o pior personagem. Tem muitas coisas erradas nele, e eu detestei quando se juntou ao elenco principal da série”, comentou um fã da série.

Outros, afirmaram que Lucy, a personagem de Kate Micucci, é a pior de The Big Bang Theory.

“Para mim é a Lucy. A personagem não tem função na história, a não ser complementar o jeito desajeitado do Raj. A presença dela corta o clima e não é engraçada”, opinou outro espectador.

Na thread, Leonard foi o personagem mais citado. De acordo com os espectadores, ele é o pior da série.

“Leonard não cresceu pessoalmente da 1ª até a última temporada da série. Ele é mole, influenciável e não faz nada para desafiar isso”, afirmou um dos usuários da rede social.

Alguns fãs tentaram explicar a ausência de desenvolvimento pessoal do personagem, que não sofre grandes modificações na trama da série.

“Talvez a intenção dos roteiristas tenha sido criar um personagem sem potencial de mudança. Afinal, ele estava em um ponto equilibrado de sua vida. Sua rotina não era horrível ou perfeita. Mas era desafiadora o suficiente para ele não se tornar muito arrogante ou muito tímido”, analisou um fã sobre as (poucas) mudanças do personagem.

Vale lembrar que, em The Big Bang Theory, Leonard Hofstadter é interpretado por Johnny Galecki.

Atualmente, as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.