Por que fãs de Cobra Kai não estão chateados com o fim da série

A série Cobra Kai, sucesso da Netflix, vai terminar em sua sexta temporada, mas os fãs não parecem tão chateados com o fim da série.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de Cobra Kai.

O elenco principal de Cobra Kai conta com William Zabka (Johnny Lawrence), Ralph Macchio (Daniel LaRusso), Tanner Buchanan (Robby), Xolo Maridueña (Miguel), Peyton List (Tory) e Mary Mouser (Sam).

Revelamos abaixo por que os fãs de Cobra Kai não estão chateado com o fim do seriado da Netflix; confira (via CBR).

Os fãs estão satisfeitos coma decisão

Com cinco temporadas até o momento, Cobra Kai explorou seus protagonistas e personagens secundários por bastante tempo.

Os criadores da série chegaram a escrever uma carta, agradecendo ao apoio dos fãs e também a oportunidade de poder finalizar a história. Um fã no Reddit chegou a comentar que se sente triste por ser a última temporada, embora animado para ver como a série será encerrada.

“Triste por ver o show terminar, mas feliz por eles poderem sair em seus próprios termos. Animado para ver o que eles farão para encerrar!”

Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg parecem preparar um final adequado para Cobra Kai, e isso não funciona como um cancelamento, mas sim, um final planejado.

É claro que, o fim de Cobra Kai não é o fim do universo de Karatê Kid, que ganhará um novo filme pela Sony Pictures. Vários personagens do seriado poderiam ser usados no longa.

Por não ser um cancelamento, e apenas o fim de um ciclo, os fãs de Cobra Kai não estão chateados, embora devam sentir saudades de seus personagens favoritos.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

