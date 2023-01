Por que Hyde, de That ’70s Show, não está em That ’90s Show

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, That ‘90s Show funciona como um reboot/continuação da sitcom That ‘70s Show, exibida entre 1998 e 2006. Vários personagens da produção original retornam na nova série, mas uma ausência chamou a atenção. Afinal: por que Hyde não aparece em That ‘90s Show?

“Kitty e Red Forman recebem uma nova geração de adolescentes em seu porão quando a neta Leia decide passar o verão com eles no Wisconsin”, afirma a sinopse oficial de That ‘90s Show na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco de That ‘90s Show é liderado por Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda e Ashley Aufderheide – contando também com participações especiais de Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama, Laura Prepon e Tommy Chong.

Revelamos abaixo por que Hyde não aparece na trama de That ‘90s Show na Netflix; confira! (via Digital Spy)

Hyde não está em That ‘90s Show pelos crimes de seu intérprete

Na trama de That ‘70s Show, o personagem Steven Hyde foi interpretado pelo ator e comediante Danny Masterson.

Hyde é um dos poucos personagens da série original que não retornam na continuação That ‘90s Show. Em meio à produção do reboot, Danny Masterson disse, no Instagram, que adoraria participar do projeto.

O ator, obviamente, não foi convidado – nem pelos produtores da série e nem pelos executivos da Netflix.

A razão não poderia ser mais simples: Danny Masterson é investigado, atualmente, por estupro, abuso e assédio sexual.

Em 2020, três anos após as primeiras alegações de abuso sexual contra Masterson, o ator foi processo pelo estupro de três mulheres, ocorrido nos anos 2000.

Na época, Masterson chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar fiança. As audiências começaram em 2022 (na foto acima), mas em novembro, a juíza que presidia o caso decretou a anulação do julgamento, após os membros do júri não conseguirem chegar a um consenso sobre a pena que seria imposta ao ator.

Com isso, o julgamento de Danny Masterson deve começar novamente do zero – o que deve acontecer em março deste ano.

É importante lembrar que, durante toda a condução do processo, o ator não deu qualquer tipo de depoimento, deixando tudo nas mãos dos advogados.

Se for condenado, o Hyde de That ‘70s Show pode pegar até 45 anos de prisão em regime fechado, dada a gravidade dos crimes.

As polêmicas de Danny Masterson vão muito além das acusações de estupro. O ator também é integrante da Igreja da Cientologia, uma organização religiosa que é vista por muita gente como uma seita.

That ‘90s Show, sem Danny Masterson, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.