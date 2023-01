Invasão Secreta é, sem sombra de dúvidas, uma das séries mais aguardadas do MCU. Além disso, um importante detalhe do universo cinematográfico da Marvel dá a entender que a produção será também um dos lançamentos mais importantes deste ano.

“Uma facção dos Skrulls – alienígenas com a habilidade de mudar de forma – se infiltra em todos os aspectos da vida na Terra”, diz a sinopse de Invasão Secreta.

Liderado por Samuel L. Jackson, o Nick Fury, o elenco de Invasão Secreta conta também com Don Cheadle (Máquina de Combate), Cobie Smulders (Maria Hill) e Ben Mendelsohn (Talos) – além da introdução de Olivia Colman (The Crown), Emilia Clarke (Game of Thrones) e Carmen Ejogo (True Detective) no MCU.

Mostramos abaixo por que Invasão Secreta será a série mais importante do MCU em 2023; confira! (via ScreenRant)

Por que Invasão Secreta é tão importante no MCU?

Comparada às outras séries da Marvel que estreiam em 2023, Invasão Secreta se destaca. Afinal de contas, mesmo continuando uma história pré-estabelecida (em filmes como Capitã Marvel e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) a série não é exatamente uma sequência.

Todos os projetos do MCU que estreiam em 2023, seja no Disney+ ou nos cinemas, são sequências, spin-offs e segundas temporadas. Por isso, Invasão Secreta é, de longe, a produção mais original da franquia.

As séries Ironheart e Echo são spin-offs de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Gavião Arqueiro, respectivamente.

Invasão Secreta, por sua vez, reúne referências a diversos projetos da Marvel, desde Capitã Marvel até a série Jessica Jones.

Além disso, como Invasão Secreta, provavelmente, será o primeiro lançamento da Marvel em 2023, a série ditará o tom e o ritmo das produções do Disney+ (o que é muito importante, já que em 2022 a plataforma passou por momentos conturbados).

O projeto, inclusive, pode definir o estilo de todos os lançamentos da Fase 5 do MCU. Invasão Secreta terá conexões importantes com o filme Armor Wars (que deve estrear na Fase 6) e, provavelmente, estará intimamente ligada a The Marvels, a continuação de Capitã Marvel.

Além disso, a produção do Disney+ pode trazer importantes consequências para Capitão América: Nova Ordem Mundial.

Em Invasão Secreta, Dermot Mulroney interpreta o presidente Ritson, mas em Nova Ordem Mundial, o personagem será substituído por Thunderbolt Ross – que dessa vez, será interpretado por Harrison Ford.

Finalmente, Invasão Secreta também introduz a figura de Abigail Brand no MCU. A personagem, que será interpretada por Emilia Clarke, é uma agente da SWORD, e mais importante, uma mutante.

Ou seja: a série de Nick Fury também será essencial para o desenvolvimento de um conceito mais amplo de “mutação” no MCU, o que levará, eventualmente, à chegada dos X-Men.

Invasão Secreta estreia em 2023 no Disney+, ainda sem data.

