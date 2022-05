Depois de lançar 44 episódios na Netflix, Ozark chegou ao fim. Uma das séries mais aclamadas da plataforma, o thriller criminal chamou a atenção da crítica especializada e faturou alguns dos prêmios mais importantes da indústria do entretenimento. Sendo assim, por que Ozark foi cancelada pela plataforma?

“Um consultor financeiro leva a família para um lago remoto para lavar quinhentos milhões de dólares e acalmar um traficante”, afirma a sinopse oficial de Ozark na Netflix.

Mesmo após toda a carnificina da temporada final, a Família Byrde consegue sair sã e salva da complexa teia de mentiras, enganos e traições construída desde o primeiro episódio.

O site Digital Spy revelou por que Ozark foi cancelada pela Netflix e as possibilidades que a plataforma considera para o futuro da série.

Por que Ozark foi cancelada pela Netflix?

Na verdade, Ozark não foi cancelada pela Netflix. A série apenas atingiu a progressão natural de sua história, e chegou ao fim de acordo com os planos iniciais do showrunner Chris Mundy.

Em uma entrevista recente ao site Collider, Jason Bateman – o intérprete do protagonista Marty Byrde – revelou que a intenção dos criadores de Ozark sempre foi terminar após 4 ou 5 temporadas.

“O Chris sempre soube onde a história terminaria. Desde o início, o plano era produzir 3, 4 ou 5 temporadas, algo assim”, explicou o ator.

A decisão faz sentido. Na trama de Ozark, a família Byrde se envolve em situações extremamente perigosas, que ficam ainda mais complicadas no decorrer das temporadas.

“Dada a inteligência de Marty e Wendy Byrde, se eles continuassem se arriscando por muito mais tempo, provavelmente morreriam ou iriam para a cadeia”, comentou Jason Bateman.

Chris Mundy, em um papo com o site The Hollywood Reporter, também confirmou seu objetivo com o término da trama de Ozark.

“Sempre quis trazer um final definitivo para essa história. Então, goste ou não, o público poderá conferir essa conclusão no desfecho”, comentou o showrunner.

Após o final, Ozark terá continuação ou derivado na Netflix?

Na mesma entrevista, Chris Mundy falou sobre a possibilidade de produzir um spin-off de Ozark.

“É algo que já discutimos com muitas pessoas. Nunca diga nunca! Mas no momento, o nosso objetivo é garantir que a conclusão de Ozark ocorra da melhor maneira possível”, explicou o showrunner.

Caso a Netflix dê o sinal verde para a produção de um derivado de Ozark, a nova série tem tudo para focar em Ruth Langmore, a personagem de Julia Garner.

Entretanto, Ruth acaba morrendo em um dos momentos mais chocantes da temporada final de Ozark. Sendo assim, o spin-off pode servir como um prólogo para a história da personagem.

A Netflix, pelo menos até o momento, não confirmou a produção do derivado de Ozark. Enquanto isso, você pode conferir as 4 temporadas de Ozark na plataforma.