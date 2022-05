Por que série de Percy Jackson tem tudo para ser o novo Harry Potter

Para emular o sucesso de Harry Potter e criar uma franquia realmente popular, a Disney aposta todas as fichas na série de Percy Jackson. Anunciada originalmente em 2020, a vindoura produção conta com grande envolvimento de Rick Riordan, o autor da saga dos Olimpianos. Ou seja: tem tudo para adaptar com maestria a trama dos livros.

O Universo Mágico, por outro lado, passa por maus bocados. Prejudicado pelas declarações intolerantes de J.K. Rowling, a polêmica da contratação (e subsequente troca) de Johnny Depp e a baixa recepção crítica da franquia Animais Fantásticos, ele perde influência e popularidade a cada dia.

Sendo assim, a série de Percy Jackson deve “substituir” o legado de Harry Potter e se tornar um verdadeiro fenômeno mundial. Ao que tudo indica, a Disney está no caminho certo.

Explicamos abaixo tudo que os fãs do Disney+ precisam saber sobre o desenvolvimento da série de Percy Jackson e sua relação com o universo de Harry Potter, de acordo com o site CBR.

Percy Jackson será o Harry Potter do Disney+

Para começar, a vindoura série de Percy Jackson já supera Harry Potter por um aspecto muito importante: ela está disposta a superar as amarras dos livros e crescer no panorama da modernidade.

A escalação de uma atriz negra – a jovem Leah Jeffries – no papel de Annabeth Chase (que nos livros é descrita como branca) é claramente um passo na direção correta.

Comparando o papel de Annabeth com o de Cho Chang, fica claro que a série de Percy Jackson é bem mais inclusiva que a franquia Harry Potter.

Vale lembrar que, além de representar uma das poucas personagens não-brancas da saga de J.K. Rowling, Cho Chang é considerada uma das figuras mais problemáticas da franquia, principalmente por ter o nome e caracterização repletos de estereótipos.

Além disso, a série de Percy Jackson pode servir como o “novo Harry Potter” para uma geração mais moderna de espectadores.

O projeto do Disney+ acompanha a história de Percy, Annabeth e Grover. Mas ela não termina por aí. A saga de Rick Riordan conta com derivados no mundo egípcio e nórdico, e por isso, conta com material de sobra para adaptar.

Na adaptação de livros para o cinema ou para a TV, a longevidade do material-base é extremamente importante. Além disso, uma boa estratégia é adaptar histórias que já foram concluídas – para que não aconteça o mesmo que ocorreu com as temporadas finais de Game of Thrones.

Ou seja: se espectadores começarem a assistir a série de Percy Jackson no ensino médio, por exemplo, continuarão fãs da franquia até a vida adulta.

Mas isso não significa que a Disney está com a faca e queijo na mão. Para criar uma adaptação bem sucedida, a plataforma não deve investir apenas na representatividade no elenco, mas também na diversidade por trás das câmeras.

A série de Percy Jackson no Disney+ está sendo gravada atualmente. Ela ainda não tem previsão de estreia.

