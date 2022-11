Por que The Crown foi cancelada pela Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 5ª temporada de The Crown tem dado o que falar nas redes sociais. Os novos episódios são os primeiros a serem lançados após a morte da Rainha Elizabeth II, que faleceu em setembro. Com a estreia, os fãs querem saber: por que The Crown foi cancelada pela plataforma?

“Década de 1990. A família real está enfrentando o que pode ser seu maior desafio: reafirmar sua relevância contínua na Grã-Bretanha. Com Diana e Charles travando uma guerra nos tabloides, a base da família começa a ruir”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de The Crown.

Nos novos episódios, Imelda Staunton (Harry Potter) dá vida à Rainha Elizabeth II. O elenco conta também com Jonathan Pryce (Game of Thrones), Dominic West (The Wire), Elizabeth Debicki (O Grande Gatsby) e Lesley Manville (Malévola).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de The Crown precisam saber sobre o cancelamento da série na Netflix; confira.

The Crown foi cancelada pela Netflix? Quantas temporadas a série terá?

Primeiramente, é importante esclarecer que The Crown não foi cancelada pela Netflix. Após a 6ª temporada, a série simplesmente atinge seu desfecho natural.

Na verdade, The Crown vai durar mais que o plano original da plataforma. Em um primeiro momento, a intenção da Netflix era produzir apenas 5 temporadas.

Porém, com o enorme sucesso da série – tanto com o público quanto com a crítica – o streaming deu sinal verde para a produção de um último ano.

Ou seja: The Crown atinge seu final planejado na 6ª temporada, que ainda não tem previsão de estreia na Netflix.

As filmagens da 6ª e última temporada de The Crown já começaram, mas foram interrompidas em respeito ao falecimento de Elizabeth II. A monarca do Reino Unido, vale lembrar, morreu em 8 de setembro de 2022.

“The Crown é uma carta de amor para ela, e por agora, não tenho nada a dizer – só silêncio e respeito”, afirmou o showrunner Peter Morgan.

Em uma nota oficial enviada à imprensa, a Netflix também confirmou a paralisação das filmagens da 6ª temporada de The Crown.

“Como marca de respeito, suspendemos as filmagens de The Crown. As gravações também foram paralisadas no funeral de Sua Majestade, a Rainha”, confirmou a plataforma.

A 6ª temporada de The Crown será ambientada nos anos 2000, acompanhando os reflexos da morte da Princesa Diana e a maturidade dos Príncipes William e Harry.

De acordo com o site Deadline, os novatos Ed McVey e Meg Bellamy serão o Príncipe William e Kate Middleton. Não se sabe se a série mostrará o Casamento Real.

Além disso, os últimos episódios devem abordar o falecimento da Princesa Margaret e de Elizabeth, a Rainha Mãe. Ambas morreram em 2002.

A 6ª temporada de The Crown ainda não tem previsão de estreia na Netflix. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.