Por que The Last of Us mudou a infecção de Ellie

Como os fãs de The Last of Us já perceberam, a série do HBO Max faz o possível para seguir a trama dos games e respeitar o legado da franquia original. Porém, como é de praxe, a produção faz algumas modificações para garantir uma maior fluidez narrativa para os episódios. Algumas dessas mudanças acontecem na infecção de Ellie, a protagonista de Bella Ramsey.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation, Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Em uma entrevista recente, Neil Druckmann, o co-showrunner de The Last of Us, falou sobre as mudanças na história de Ellie; confira abaixo!

The Last of Us aborda mais profundamente a infecção de Ellie

Durante um papo com o site BuzzFeed, Neil Druckmann revelou como a adaptação de The Last of Us no HBO Max oferece a oportunidade de expandir a mitologia dos games e abordar, de maneira mais profunda, a história de Ellie.

“Podemos mergulhar de cabeça em certas explicações que mostram como a infecção se espalhou. No jogo, nós apenas sugerimos essas teorias. Na série, podemos detalhar um pouco mais e entrar em detalhes sobre a motivação para a tomada de certas decisões”, explicou o produtor.

Essas decisões envolvem, por exemplo, os bombardeios que foram realizados para conter o avanço da infecção do Cordyceps.

De acordo com o showrunner, a adaptação de The Last of Us mostrará também como Ellie foi infectada – e possivelmente, porque ela conseguiu resistir ao fungo.

“Vamos mostrar como a Ellie foi infectada e o que isso significa. Fizemos um estudo mais aprofundado para desenvolver uma explicação cientificamente plausível, que também faz sentido na trama dos games”, comentou Druckmann.

Após o lançamento do game The Last of Us, em 2013, a desenvolvedora Naughty Dog abordou a origem de Ellie na campanha DLC The Last of Us: Left Behind.

Escrita por Druckmann, Left Behind acompanha a jornada de Ellie e sua amiga (ou namorada) Riley, enquanto as duas personagens invadem um shopping abandonado para passar a noite – e não demoram a descobrir que o local estava repleto de infectados.

O shopping é brevemente citado no segundo episódio de The Last of Us, e os trailers da 1ª temporada também revelam que a campanha será adaptada até o fim do primeiro ano.

Vale lembrar que, na adaptação de The Last of Us, Riley é interpretada por Storm Reid, de Euphoria.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente, sempre aos domingo, pelo HBO Max.

