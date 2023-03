Por que Torrey DeVitto, a Dra. Natalie Manning, deixou Chicago Med

Os fãs de Chicago Med foram surpreendidos em 2021, quando Torrey DeVitto deixou o drama médico. Vamos ver, agora, por que ela optou por deixar o seriado.

“A equipe de médicos, enfermeiros e funcionários do Gaffney Chicago Medical Center enfrenta desafios diários enquanto faz o que é necessário para tratar seus pacientes”, afirma a sinopse oficial de Chicago Med.

Chicago Med, como o nome já indica, é parte da franquia procedural Chicago. Além do drama médico, o multiverso de Dick Wolf conta com as séries Chicago Fire e Chicago P.D.

DeVitto, que interpretou a Dra. Natalie Manning, fazia parte da série desde sua primeira temporada, em 2015. Sua personagem foi por muito tempo considerada a protagonista feminina da série, ao mesmo tempo em que era metade de seu casal central ao lado do Dr. Will Halstead (Nick Gehlfuss).

Era difícil pensar na série sem ela. Então, por que Torrey DeVitto deixou a Chicago Med? Continue lendo para saber o real motivo.

Por que DeVitto saiu de Chicago Med

Os fãs da franquia One Chicago tinham opiniões diferentes sobre Natalie. Alguns ainda a amavam tanto quanto na primeira temporada, enquanto outros sentiam que ela estava se tornando cada vez mais difícil até partir na sexta temporada.

Com seu romance com Will aparentemente encerrado de vez depois que Natalie assumiu a relação com o recém-chegado Dr. Crockett Marcel (Dominic Rains), a personagem parecia estar caminhando para um final.

Mas, na realidade a saída de Torrey DeVitto de Chicago Med foi muito menos controversa do que a de sua personagem.

O contrato da atriz expirou no final da sexta temporada, aponta o CBR, e ela optou por buscar outras oportunidades.

Em um post no Instagram antes dos dois episódios finais da sexta temporada, DeVitto escreveu: “Agora é hora de eu e ela nos despedirmos”.

No Brasil, você pode conferir os episódios de Chicago Med no Globoplay e Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.