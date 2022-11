Por que você não deveria se preocupar com Gears of War da Netflix

A Netflix pegou todos de surpresa com o anúncio de adaptações de Gears of War. Naturalmente, muitos fãs dos games de Xbox ficaram preocupados acerca da qualidade das vindouras obras – mas não há tanto com o que se preocupar. Ao menos não em relação a uma das adaptações.

Gears será adaptado tanto em um filme em live-action, quanto em uma série em animação pela Netflix. O longa-metragem virá primeiro, seguido pelo seriado e potencialmente mais obras virão, conforme anúncio da própria Netflix.

Com mais de 40 milhões de cópias vendidas, Gears of War é uma das sagas mais ricas e aclamadas dos jogos.

Na trama, uma sociedade dividida e à beira do colapso enfrenta a extinção total pelos Locust, uma ameaça monstruosa vinda das profundezas da Terra.

O Esquadrão Delta, um esquadrão desorganizado liderado pelo sargento Marcus Fenix, agora está encarregado de liderar a última resistência da humanidade. Os games foram aclamados pela crítica por redefinir o gênero tático de tiro em terceira pessoa e cooperativo e tem uma das bases de fãs mais apaixonadas dos jogos.

Vamos ver por que essas adaptações estão – parcialmente – em boas mãos.

Netflix tem um bom histórico com animações

Enquanto a Netflix não tem o melhor dos históricos quando se trata de longas-metragens em live-action, quando se trata de animações o cenário é bem diferente.

Arcane, também baseada em games (League of Legends), é uma das melhores animações dos últimos anos e chegou a ganhar o Emmy.

Outras obras como Bojack Horseman, She-ra e as Princesas do Poder, The Witcher: A Lenda do Lobo, Castlevania, Big Mouth, dentre outras são mais provas de que a Netflix acerta – e muito – quando se trata de produções animadas.

Assim sendo, podemos ter altas expectativas acerca da série animada de Gears of War. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito acerca do vindouro filme – mas podemos encarar essa situação como um copo meio cheio.

Até o momento pouco foi revelado sobre as tramas das adaptações, mas a série deve expandir o universo de Gears consideravelmente.

Enquanto isso, os jogos estão disponíveis no Xbox Game Pass.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.