Por que Wandinha se chama Wednesday no original

A série Wandinha, que explora a famosa e inquieta personagem de A Família Addams, é um dos sucessos da Netflix em 2022, e que ainda não foi renovada para a segunda temporada.

Porém, seu nome traduzido é algo bem diferente do original, Wednesday, que na verdade é quarta-feira em inglês. Mas, por que o nome da personagem é Wednesday nas histórias da família gótica?

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Jenna Ortega como Wandinha na série da Netflix.

Qual é a origem do nome original?

O criador dos personagens, Charles Addams, escolheu o nome Wednesday por causa de uma cantiga infantil, que fazia uma previsão da personalidade do bebê de acordo com o dia em que ele nasceu.

Um dos trechos, “Wednesday’s child is full of woe” vem do poema “Monday’s Child”, publicado em 1838, e que revela que crianças nascidas numa quarta-feira são cheias de desgosto.

Além disso, a tradução para a palavra “woe” pode significar angústia, mágoa, aflição ou infortúnio, algumas características de Morticia para com sua filha.

O poema revela que apenas a criança nascida na quarta-feira possui algo de ruim, enquanto uma criança que nasce na segunda-feira é bonita, e uma que nasce na terça-feira é cheia de graça.

Na série, Morticia comenta que o poema infantil era o seu favorito, e por isso chamou sua filha de Wednesday. No entanto, a personagem acabou nascendo numa sexta-feira 13, a aterrorizante data.

Porém, na cantiga, crianças que nascem na sexta-feira se tornam amáveis e generosas com o tempo, e Wandinha parece ser o oposto disso muitas vezes.

Quando as histórias da Família Addams chegaram ao Brasil, o nome de Wednesday foi traduzido para Vandinha. No entanto, a Netflix trocou a letra “V” pela “W”, para que pudesse se parecer um pouco mais com o nome original.

Jenna Ortega, que vive a personagem, além de ter se dedicado a ler o material original e ter visto a série dos anos 1960, ainda criou uma das cenas mais icônicas do seriado.

Com Jenna Ortega no papel principal, Wandinha está disponível na Netflix.

