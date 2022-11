Por que Westworld foi cancelada pela HBO

Os fãs de Westworld foram pegos de surpresa pela decisão da HBO em cancelar a série. Vamos ver agora por que isso aconteceu.

Esta releitura do thriller de 1973 de Michael Crichton reuniu uma impressionante variedade de talentos durante sua exibição, incluindo Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandiwe Newton, Ed Harris e Jeffrey Wright.

Continua depois da publicidade

Com uma narrativa única com estranhos robôs semelhantes a humanos construídos para servir os visitantes em parques temáticos expansivos, a série provou ser um drama de ficção científica com um poço profundo de mistério.

Começando a vida com um enorme orçamento de US$ 100 milhões e expectativas altíssimas como possível sucessor da HBO para Game of Thrones, Westworld infelizmente nunca capturou a magia da série de fantasia ultra-popular da rede.

Fim da linha para Westworld

Talvez devido ao enredo cada vez mais complicado ou aos intervalos de anos entre as temporadas, parece que o interesse do público e da crítica diminuiu à medida que a série continuou, o que provavelmente levou ao surpreendente cancelamento.

No caso de Westworld, talvez nunca saibamos a história completa de por que a HBO tomou a decisão de encerrar a série.

No entanto, parece que os números de visualizações provavelmente estão na raiz da decisão. Conforme relatado pelo The Hollywood Reporter, enquanto a temporada inaugural da série trouxe cerca de 12 milhões de espectadores, esse número caiu para apenas 4 milhões de espectadores na 4ª temporada.

De fato, o final da 4ª temporada, agora o final da série, trouxe apenas 390 mil espectadores (via TV Series Finale), o que é uma pequena gota no balde em comparação com os impressionantes 2,2 milhões de espectadores do final da 1ª temporada.

Enquanto o The Hollywood Reporter observa que as fontes afirmam que as recentes reviravoltas na Warner Bros. Discovery não foram um fator para o cancelamento, é difícil imaginar que o alto orçamento da série e a diminuição da audiência não a colocaram em conflito com, como escreve Lesley Goldberg, “a responsabilidade fiscal da rede de TV à cabo”.

Todas as temporadas de Westworld estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.