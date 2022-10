Pôster da 1ª temporada de Game of Thrones entrega fim da série e ninguém percebeu

Alerta de spoilers

O desfecho de Game of Thrones é um dos mais polêmicos da História da TV, mas, curiosamente, o pôster da primeira temporada já entrega o que acontece no fim.

De fato, quando a série começou, poucos imaginavam o que aconteceria no fim. Há muitas reviravoltas e George R.R. Martin ainda não havia terminado de escrever tudo (ele não terminou ainda, por sinal).

Para ser sincero, é seguro dizer que quase ninguém pensaria que Bran Stark terminaria no Trono de Ferro, ainda mais que o personagem fez nada durante boa parte da série.

O final do seriado, contudo, provavelmente não foi planejado desde o começo. Possivelmente esperavam que Martin terminaria os livros antes de chegarem ao fim. Mas isso não aconteceu.

Ainda assim, um detalhe do pôster da primeira temporada de Game of Thrones entrega o que acontece no fim da série.

Spoiler do fim de Game of Thrones

Quando Sophie Turner se sentou ao lado de Jessica Chastain para uma entrevista com o Metro, ela não imaginava que Chastain faria uma grande revelação sobre o pôster da série.

“Você conhece o pôster da primeira temporada – você sabe o que está nele?” Chastain pergunta a Turner. “Então é seu papai no trono, e há um corvo no trono, bem à sua direita”.

Como quem assistiu sabe, Bran Stark se torna o Corvo de Três Olhos e a presença de um corvo pousado no Trono de Ferro pode ser encarada como uma indicação de como a série terminaria, visto que Bran se torna rei.

Evidente que isso pode (e deve) ser uma grande coincidência, mas ainda assim é bastante curioso.

Enquanto isso, George R.R. Martin ainda escreve os dois últimos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo.

Ao menos, enquanto esperamos, podemos assistir A Casa do Dragão, disponível atualmente no HBO Max.

