Pôster de One Piece da Netflix traz Luffy e outros personagens em live-action

A Netflix divulgou mais um pôster da série em live-action de One Piece. A imagem ressalta que a obra estreia ainda em 2023.

Apesar das filmagens do live-action One Piece já terem sido encerradas, a Gigante do Streaming ainda não divulgou a data de estreia precisa.

O pôster mostra o navio da equipe principal, com Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji à frente. O estilo remete claramente ao anime original, com visuais bem fieis ao desenho.

“Zarpa em 2023”, diz o cartaz. Confira abaixo e continue lendo para saber mais sobre One Piece em live-action.

A adaptação em live-action de One Piece está em desenvolvimento na Netflix há um bom tempo. No entanto, só começou a se concretizar nos últimos meses – veja imagens dos sets e dos principais membros do elenco. Recentemente foi noticiado que a série não será 100% fiel ao anime.

O personagem principal, Monkey D. Luffy, é interpretado por Iñaki Godoy. O ator ainda está em começo de carreira.

One Piece é uma das franquias de anime e mangá mais populares da atualidade.

Os fãs têm preocupação quanto à adaptação em live-action porque vários elementos da história podem ser absurdos demais para serem adaptados, mas de qualquer maneira, existe uma grande curiosidade em torno do projeto.

One Piece chega em 2023 à Netflix.

