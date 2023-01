Power Rangers originais se reúnem para aniversário de 30 anos da série; veja fotos

A franquia Power Rangers é uma das mais populares do mundo, e os astros originais se reúnem em fotos para o aniversário de 30 anos da série.

A EW divulgou novas imagens do especial da Netflix intitulado Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, que será estrelado por atores já conhecidos e novos astros.

É possível ver nas imagens alguns rostos familiares como Barbara Goodson e Richard Horvitz, bem como David Yost, o Ranger Azul e Walter E. Jones, o Ranger Preto.

O especial ainda vai apresentar Charlie Kersh como Minh, filha do Ranger amarelo original Trini, interpretado por Thuy Trang.

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre o novo especial da Netflix

“A nova aventura mostra os Rangers cara a cara com uma ameaça familiar do passado. Em meio a uma crise global, eles são chamados mais uma vez para serem os heróis de que o mundo precisa”, diz a sinopse.

“Inspirado no lendário mantra da franquia ‘Once a Ranger, Always a Ranger’, Once & Always lembra a todos que quando você se torna um Ranger, você sempre faz parte da família Ranger e é sempre bem-vindo”, concluiu a sinopse.

O elenco conta com Walter E. Jones, David Yost, Catherine Sutherland, Steve Cardenas, Karan Ashley e Johnny Yong Bosch.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always estreia em 19 de abril na Netflix.

