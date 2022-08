Precisa assistir Game of Thrones para entender A Casa do Dragão?

A Casa do Dragão é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados de 2022. Ambientada no mundo de Game of Thrones, a série promete agitar o catálogo do HBO Max com Fogo e Sangue. Com a estreia cada vez mais próxima, muitos assinantes se perguntam: é necessário assistir Game of Thrones para entender A Casa do Dragão?

A Casa do Dragão adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, e deve abordar as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de A Casa do Dragão é formado por Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a relação entre Game of Thrones e A Casa do Dragão. Veja se é preciso assistir à série original para entender o spin-off.

Saiba se você precisa assistir Game of Thrones antes de A Casa do Dragão

Nas redes sociais, muitos fãs se perguntam: “eu preciso assistir Game of Thrones antes de A Casa do Dragão?”.

A resposta mais simples é: Sim, você pode assistir A Casa do Dragão sem nunca ter visto um episódio de Game of Thrones.

Afinal de contas, a série funciona como um prólogo para a trama de Game of Thrones. Ou seja: os eventos da produção original não influenciam o enredo do derivado.

No HBO Max, a trama de A Casa do Dragão é ambientada há cerca de 3 séculos antes dos eventos de Game of Thrones. A série acompanha a história da Casa Targaryen, e foca na guerra de sucessão pelo Trono de Ferro.

Em A Casa do Dragão, os irmãos Aegon II e Rhaenyra Targaryen lutam pelo controle de Westeros após a morte do pai Viserys Targaryen.

Como citamos anteriormente, A Casa do Dragão é baseada no livro “Fire and Blood” (Fogo e Sangue), escrito por George R.R. Martin. A trama já foi encerrada, e por isso, o spin-off não deve sofrer com os mesmos problemas de Game of Thrones.

Vale lembrar que as últimas temporadas da série original ultrapassaram o enredo de As Crônicas do Gelo e Fogo. Por isso, passaram por uma flagrante queda de qualidade.

Embora não seja necessário assistir Game of Thrones para entender A Casa do Dragão, os fãs da produção original, provavelmente, pegarão algumas referências que passam despercebidas pelos outros espectadores.

Logo, assistir Game of Thrones não é “essencial”, mas sim “recomendado” para quem deseja ter uma experiência mais profunda com A Casa do Dragão.

Se você nunca assistiu Game of Thrones, vale a pena ver alguns episódios para entender a sociedade de Westeros e a ambientação de A Casa do Dragão.

Recomendamos assistir aos seguintes capítulos no HBO Max: Winter is Coming (1ª temporada), A Golden Crown (1ª temporada), Fire and Blood (1ª temporada), And Now His Watch Is Ended (3ª temporada), The Dance of the Dragons (5ª temporada) e The Spoils of War (7ª temporada).

A Casa do Dragão estreia no HBO Max em 21 de agosto de 2022 (domingo). Veja abaixo o trailer oficial.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.