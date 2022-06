Prelúdio de It: A Coisa começa com referência clássica Stephen King

A série prelúdio de It: A Coisa começou a ser desenvolvida com referência clássica ao escritor Stephen King.

Os trabalhos para Welcome to Derry, série para o HBO Max, foram iniciados. A escritora Shelley Meals publicou uma foto no Twitter da sala dos roteiristas, com a frase “nós flutuamos aqui” (via Screen Rant).

Na imagem, é possível ver o corretor para a sala dos roteiristas, e balões vermelhos colados nas paredes do local, referenciando o balão que o palhaço Pennywise segura.

O prelúdio deve explicar a origem de Pennywise e a maldição da cidade de uma forma mais detalhada, após os filmes apresentarem uma breve história.

Welcome to Derry, série derivada de It: A Coisa, não tem previsão de lançamento.

First day of WELCOME TO DERRY writers room! We float down here🎈 pic.twitter.com/sj48uvPfAn — Shelley Meals (@1TallGrl) June 14, 2022

Do livro de Stephen King, It: A Coisa ganhou três filmes, sendo um lançado em 1990 com o ator Tim Curry, e os outros dois em 2017 e 2019 com Bill Skarsgård.

“Um grupo de crianças se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Eles descobrem que o culpado é Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta de seus medos e cuja violência teve origem há vários séculos”, revela a sinopse.

O elenco de It: A Coisa é composto por Bill Skarsgård, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jaeden Martell, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff e Jeremy Ray Taylor. Andy Muschietti dirigiu o filme, escrito por Chase Palmer, Cary Joji Fukunaga e Gary Dauberman.

Os dois filmes sobre It: A Coisa, estão disponíveis no HBO Max.

