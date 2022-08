Pretty Little Liars e Riverdale estão conectadas; veja como

A série Pretty Little Liars, da HBO Max, faz parte do mesmo universo de outro seriado, mas da CW.

O episódio seis, que tem o título de “Cicatrizes”, fez uma importante revelação que os fãs conseguiram captar facilmente (via TVLine).

A série se passa no mesmo universo de Riverdale, sucesso da CW. Ao interrogar Eddie Lamb, as protagonistas descobrem que vários pacientes do Radley Sanitarium de Rosewood foram enviados para as Irmãs da Quiet Mercy em Riverdale. Ou seja, as séries se conectam por este motivo.

Roberto Aguirre-Sacasa, produtor executivo das séries, pensou que não teria permissão para fazer referência a Riverdale. No entanto, os escritores conseguiram referenciar a série, que agora se passa no universo da Archie Comics.

“Nós meio que escrevemos essa linha. Presumi que não teríamos permissão para fazer referência a Riverdale, já que está em um universo completamente diferente, mas permaneceu. Então, sim, acho que existe no mesmo universo”, disse ele.

Um Novo Pecado é a série derivada do sucesso Pretty Little Liars, que se passa bem longe de Rosewood.

A sinopse já foi revelada:

“Vinte anos atrás, uma série de eventos trágicos quase destruiu a cidade operária de Millwood. Agora, nos dias atuais, um grupo díspar de meninas adolescentes – um novo conjunto de Little Liars – se vê atormentado por um agressor desconhecido e obrigado a pagar pelo pecado secreto cometido por seus pais há duas décadas… assim como seus próprios. “

“No drama sombrio, amadurecido e tingido de terror Pretty Little Liars: Um Novo Pecado, nos encontramos a quilômetros de distância de Rosewood, mas dentro do universo existente de Pretty Little Liars – em uma cidade totalmente nova, com uma nova geração de pequenas mentirosas.”

Pretty Little Liars: Um Novo Pecado está disponível no HBO Max.

