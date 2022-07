Prime Video cancela série após 2 temporadas e revolta fãs: “Piada”

O Amazon Prime Video anunciou que The Wilds: Vidas Selvagens não terá uma terceira temporada. A notícia revoltou alguns internautas.

Em suas duas temporadas, The Wilds: Vidas Selvagens não teve tanta popularidade, mas construiu uma sólida base de fãs.

De acordo com o Express UK, a notícia do cancelamento fez com que os fãs começassem várias campanhas, especialmente no Twitter.

Acontece que a segunda temporada da série terminou com um encerramento que levava diretamente para a terceira temporada.

Agora, esse enredo nunca será trabalhado, já que a terceira temporada não acontecerá. É muito comum que isso aconteça com séries na TV e no streaming.

Internautas estão chateados com a notícia

“Eu estou furioso. As duas temporadas foram muito boas”, escreveu um internauta no Twitter, chateado com o cancelamento da série.

Outra pessoa comentou: “É melhor que os roteiristas encontrem uma maneira de lançar a terceira temporada.”

“Isso é uma piada”, concluiu o internauta, enquanto outro disse: “Eu só usava o Amazon Prime Video para assistir The Wilds: Vidas Selvagens, agora não vejo um motivo para manter a assinatura.”

Apesar das campanhas dos internautas, ainda não se sabe se outro serviço de streaming está interessado em resgatar a série.

The Wilds: Vidas Selvagens está disponível no Amazon Prime Video.

