Prime Video renova Periféricos para sua 2ª temporada

A série Periféricos foi renovada pelo Prime Video para sua 2ª temporada. A informação é do Hollywood Reporter.

Baseada no livro de mesmo nome de William Gibson, de 2014, a atração estreou em outubro do ano passado e contou com 8 episódios em sua 1ª temporada, encerrada em dezembro.

Periféricos se tornou um dos sucessos do Prime Video e chegou a entrar no Top 10 de séries mais vistas de serviços de streaming.

Dos mesmos produtores de Westworld, a série acompanha os filhos de uma mãe cega, Flynne e Burton, que precisam complementar a renda familiar. É nesse contexto que uma oportunidade surge: Burton se torna usuário beta de um novo jogo imersivo.

No entanto, o universo digital vai muito além do metaverso, e Flynne precisa assumir o controle quando seu irmão perde o avatar em uma batalha que transborda para o mundo real”.

Protagonizado por Chloe Grace Moretz (Carrie, a Estranha), o elenco de Periféricos conta também com Gary Carr (The Deuce), Jack Reynor (Midsommar), JJ Feild (Capitão América: O Primeiro Vingador), T’Nia Miller (A Maldição da Mansão Bly) e Katie Leung (Harry Potter).

Periféricos está disponível no Prime Video.

