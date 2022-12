Príncipe William vai retaliar Harry & Meghan na Netflix? Saiba tudo

Com o lançamento do documentário Harry & Meghan na Netflix, a audiência internacional quer saber: qual será a reação da Família Real? E, ainda mais importante: como o Príncipe William lidará com as polêmicas declarações do irmão e da cunhada? Os tabloides britânicos já começam a revelar uma possível perspectiva.

“Nesta série documental, Harry e Meghan contam a complicada jornada do casal, do início do namoro ao afastamento da família real”, afirma a sinopse oficial de Harry & Meghan.

Os três primeiros episódios de Harry & Meghan já estrearam na Netflix. Os próximos capítulos chegam em 15 de dezembro.

Revelamos abaixo se o Príncipe William pretende retaliar o lançamento de Harry & Meghan na Netflix; confira.

Príncipe William quer paz após o documentário Harry & Meghan

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o documentário Harry & Meghan faz bombásticas revelações sobre a Família Real e integrantes da nobreza britânica.

No intervalo entre o lançamento da Parte 1 e dos próximos episódios de Harry & Meghan, os britânicos já especulam sobre a reação da Família Real.

Uma das respostas mais aguardadas é a de William, irmão de Harry é herdeiro ao trono do Reino Unido.

Segundo uma fonte ligada ao Príncipe, William não deseja retaliar as declarações do irmão e da cunhada Meghan.

Muito até pelo contrário: William teria instruído amigos e familiares a receber as críticas “do modo mais natural possível”.

“O Príncipe William instruiu seus amigos a não retaliar o documentário. Ele não quer alimentar o conflito, foi muito claro sobre isso”, teria comentado a fonte anônima, segundo o site Express.uk.

Um amigo do Príncipe, por outro lado, teria alertado William a ficar de olho nas declarações de Harry e Meghan.

“Lembrei que ele deve sempre manter o rifle engatilhado e apontado para o alvo, e também para não se distrair, mesmo com tudo isso sendo tão entediante”, comentou o amigo.

Segundo as fontes consultadas pelo tabloide, o principal objetivo de William é “virar a página” e “olhar para o futuro à frente”.

“Ele está ótimo, para falar a verdade. Em breve, ele conversará com os vencedores do Prêmio EarthShot na residência de sua família, em Windsor”, afirmou outra fonte.

O Prêmio EarthShot, para quem não conhece, oferece recompensas de 1 milhão de libras para soluções inovadores na área do desenvolvimento sustentável e proteção ao meio-ambiente.

Mesmo sem desejar responder às acusações de Harry, o Príncipe William também teria dito que “nunca” assistirá ao documentário na Netflix.

“Junto com a Princesa (Kate), William está pronto para arregaçar as mangas e começar a trabalhar no que realmente importa”, afirmou a fonte anônima.

