Prisioneiro da Madrugada: Explicamos o final da 1ª temporada

Prisioneiro da Madrugada é o novo suspense espanhol da Netflix, que tem sido elogiado pela crítica especializada.

Alguns aspectos do fim da primeira temporada, no entanto, podem ter passado batido pelos fãs. Mergulharemos nisso agora.

“Uma equipe armada cerca uma prisão psiquiátrica para resgatar um serial killer. Mas a batalha que se segue surpreende a todos”, afirma a sinopse de Prisioneiro da Madrugada.

O final de Prisioneiro da Madrugada

O final de Prisioneiro da Madrugada começa com uma montagem solitária de um supervilão, quando temos um trecho de Simon, em sua casa, fervendo dois ovos no café da manhã e comendo-os à mesa.

O ciclo se repete algumas vezes. Eventualmente, porém, ele inexplicavelmente mergulha a mão na água fervente e esfaqueia até a morte a mulher que enfaixa sua mão.

Não sabemos o que ele tem sobre quem está controlando os policiais lá fora. Seus “amigos” que sequestraram Laura parecem não saber nada sobre ele.

A notícia desse sequestro até deixa as coisas em desordem para os policiais, que não anteciparam o que aconteceria e não querem que uma jovem inocente seja morta como parte de sua cruzada.

Simon cobre Hugo, alegando que ele empurrou Montes do telhado no final do episódio anterior, então o diretor está livre, por enquanto, para tentar montar sua próxima operação imprudente para salvar o dia.

Enquanto isso, os prisioneiros estão debatendo a liberdade de um tipo diferente. Cherokee os está conduzindo através de seu túnel de fuga escavado previamente. Alguns não querem arriscar. Outros, como Nuria e Javi sentem que têm pouca escolha.

Os assaltantes estão perto de romper o Red Block e, presumivelmente, matar todos que encontram lá dentro.

A questão é se todos podem ser salvos. Hugo já está profundamente comprometido agora, mas para que o chamado para salvar Laura funcione, eles precisam ouvir a voz de Simon.

Isso significa que Simon não pode ser capturado por Lennon e sua equipe, mesmo que Bastos concorde em deixá-los entrar para poupar mais derramamento de sangue (e com a condição de que seu arquivo seja apagado, embora também saibamos que foi Hugo quem o denunciou em em primeiro lugar).

Em uma sequência Hugo lança um carro pelos túneis de manutenção enquanto os policiais perseguem. Ele está indo para o telhado e em seguida corta para os sequestradores de Laura debatendo sobre matá-la quando o prazo chegar.

Eles também são vítimas, afinal, e estão apenas tentando proteger seus próprios entes queridos. Rosa quer puxar o gatilho, e seu marido quase a convence a desistir. Mas assim que Rosa está prestes a puxar o gatilho, o telefone toca. Hugo diz que Valentina está esperando por eles.

Mas nesse momento, Laura começa a ter o que parece ser um ataque cardíaco. Dando contexto aos repetidos flashbacks que vimos ao longo dos episódios de Laura tendo um ataque semelhante em uma piscina e Hugo carregando-a para o hospital, parece que Laura tem um problema cardíaco. Ela parece morrer enquanto Hugo grita e voltamos para seis horas antes.

Voltando no tempo

Em uma breve cena, vemos a filha de Rosa sendo sequestrada e deixando para a mãe um pequeno pacote contendo várias seringas, uma arma e um telefone. Isso é exatamente no período em que a prisão de Simon vira notícia.

No momento presente, Lennon alcança Hugo no telhado e essencialmente culpa ele por toda a carnificina, dizendo que se ele tivesse acabado de lhe contar sobre o sequestro de Laura, eles poderiam ter resolvido tudo juntos.

Em vez disso, as decepções de Hugo levaram a tudo o que se seguiu. Mas quando o som das sirenes começa a ser carregado pela noite, Hugo revela que chamou a polícia para denunciar um grupo armado atacando a prisão, mas nunca especificou que eles próprios eram policiais ou que estavam procurando por Simon.

Ele e Lennon ainda podem negociar. Lennon diz a Ruso para selar o Bloco, com uma miscelânea de guardas e presos abrigados dentro.

E então a temporada termina com várias subtramas remanescentes ainda muito em jogo. Manuela, por exemplo, encontra Espada vivo e bem, e Simon salva Elisa de um dos policiais.

Na cena final, enquanto Lennon e Hugo conversam no telhado, Lennon explica como, já que ninguém sabia que Simon estaria em Baluca, ele deve estar recebendo ajuda de alguém.

E a câmera se move para uma foto no manto de Rosa, que inclui ela e seu marido, o homem de cabelos compridos que vimos recebendo telefonemas durante toda a temporada.

A primeira temporada de Prisioneiro da Madrugada está disponível na Netflix.

