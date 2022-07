Prisioneiro da Madrugada: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Prisioneiro da Madrugada está fazendo o maior sucesso na plataforma. Desde sua estreia, a série espanhola supera lançamentos aguardados e garante posições de destaque no Top 10 de vários países. Quem já maratonou os 6 episódios quer saber: a trama terá uma 2ª temporada?

“Uma equipe armada cerca uma prisão psiquiátrica para resgatar um serial killer. Mas a batalha que se segue surpreende a todos”, afirma a sinopse oficial de Prisioneiro da Madrugada.

Criada por Xosé Morais e Víctor Sierra, Prisioneiro da Madrugada traz Alberto Ammann, Luis Callejo e Bárbara Goenaga no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a 2ª temporada de Prisioneiro da Madrugada, confira se a série terá uma continuação.

Prisioneiro da Madrugada terá 2ª temporada na Netflix?

Até o momento, Prisioneiro da Madrugada não foi renovada para a 2ª temporada. No entanto, os fãs não precisam se desesperar: isso não significa que a série foi cancelada.

Normalmente, a Netflix demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de suas produções originais. Logo, os fãs podem esperar por novidades até outubro de 2022.

Para renovar ou cancelar seus projetos, a Netflix costuma levar em conta duas métricas: audiência e custo de produção.

Em relação à audiência, o Prisioneiro da Madrugada está em uma posição privilegiada. Afinal, a série está no Top 10 de vários países.

De que fala Prisoneiro da Madrugada 2?

Embora a Netflix ainda não tenha renovado o thriller espanhol Prisioneiro da Madrugada para uma 2ª temporada, o desfecho da série traz algumas pistas sobre a trama dos (possíveis) novos episódios.

Primeiramente, Hugo e Lennon devem trabalhar juntos nos novos episódios. Afinal, o envolvimento de Hugo com a conspiração continua envolto em mistério.

O personagem, claramente, conhece os sequestradores de Laura, além do misterioso homem que recebe ligações telefônicas durante toda a trama do primeiro ano.

Além disso, existe a questão dos detentos, particularmente após Manuela desvendar o fingimento de Cherokee.

Finalmente, a 2ª temporada de Prisioneiro da Madrugada deve mostrar as raízes do acordo entre Sara e Javi, o destino da criança de Raquel e o que realmente aconteceu com Bastos.

Quem retorna na 2ª temporada de Prisioneiro da Madrugada?

Caso a Netflix renove Prisioneiro da Madrugada para uma 2ª temporada, grande parte do elenco principal deve retornar na continuação.

Ou seja: os fãs podem esperar a volta de Alberto Ammann (Hugo), Luis Callejo (Simón), María Caballero (Laura), José Luis García Pérez (Lennon), Daniel Albaladejo (Cherokee), Cecilia Freira (Menuela), Bárbara Goenaga (Elisa), Xavier Deive (Bastos), Laia Manzanares (Sara) e David Solans (Javi).

Data de estreia de Prisioneiro da Madrugada 2

Como a Netflix ainda não renovou Prisioneiro da Madrugada para a 2ª temporada, fica difícil prever a data de estreia dos novos episódios.

Se a plataforma der o sinal verde para a continuação ainda em 2022, as gravações podem começar nos próximos meses. Sendo assim, a 2ª temporada de Prisioneiro da Madrugada pode estrear na Netflix em meados do segundo semestre de 2023.

Enquanto isso, você pode assistir Prisioneiro da Madrugada e outros mistérios espanhóis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.