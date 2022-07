Prisioneiro da Madrugada: Tudo sobre novo suspense espanhol da Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Prisioneiro da Madrugada tem tudo para fazer o maior sucesso na plataforma. O suspense espanhol traz todos os elementos necessários para conquistar o público nacional: uma história surpreendente, elenco talentoso, grandes reviravoltas e momentos assustadores.

Prisioneiro da Madrugada – também encontrado sob os títulos The Longest Night e La Noche Más Larga – tem roteiro de Xosé Morais e Victor Sierra, além de uma competente direção de Óscar Pedraza e Moises Ramos.

Logo após sua estreia, Prisioneiro da Madrugada recebeu grandes elogios da crítica especializada. A série foi celebrada pelo ritmo da história, a condução da trama e as performances do elenco.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Prisioneiro da Madrugada na Netflix; confira.

De que fala Prisioneiro da Madrugada na Netflix?

A nova série Prisioneiro da Madrugada tem um estilo inconfundível dos thrillers espanhóis – marcado por produções como La Casa de Papel e Bem-Vindos ao Éden.

“Uma equipe armada cerca uma prisão psiquiátrica para resgatar um serial killer. Mas a batalha que se segue surpreende a todos”, afirma a sinopse de Prisioneiro da Madrugada.

A trama da série começa na véspera do Natal, na Prisão Psiquiátrica de Monte Baruca, quando um grupo de homens armados cerca a penitenciária e corta todas as comunicações com o exterior.

O objetivo da gangue é resgatar Simón Lago, um perigoso serial killer. Porém, Hugo Roca, o diretor da prisão, se nega a obedecer – e começa a preparar uma incrível resistência contra o ataque.

Para resistir à equipe armada, disposta a tudo para libertar o assassino em série, Hugo conta com a ajuda de alguns funcionários e detentos da prisão.

A partir daí, tem início uma noite de tensão, violência e morte. Nesse cenário complexo, Hugo se estabelece como o único obstáculo perante uma sinistra conspiração comandada por homens poderosos e influentes.

Elenco de Prisioneiro da Madrugada tem astro de Narcos

O elenco de Prisioneiro da Madrugada é formado inteiramente por atores espanhóis, mais conhecidos por performances em produções de TV.

Alberto Ammann – famoso por interpretar o gângster Pacho Herrera na franquia Narcos – vive o protagonista Hugo Roca.

Luis Callejo, de produções como Bajocero, Malnazidos e El Barco, interpreta o serial killer Simón Lago.

Bárbara Goenaga, conhecida por atuar em séries como Supernormal e No te puedes esconder, vive Elisa, uma mulher misteriosa que conhece o passado de Simón.

Daniel Albaladejo completa o elenco principal de Prisioneiro da Madrugada como Cherokee, um detento da penitenciária que aproveita o caos para fazer justiça com as próprias mãos.

Também integram o elenco do thriller espanhol os atores José Luis García Pérez (A Porta Fria), Roberto Álamo (O Páramo), Jean Cruz (A Cozinheira de Castamar), Sabela Arán (Matalobos) e Cecilia Freire (Física ou Química?).

A 1ª temporada de Prisioneiro da Madrugada já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.