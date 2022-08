Produção de série com atriz da Marvel é paralisada após ameaças

A produção da série Lady in the Lake, da Apple TV+, com uma atriz da Marvel, foi paralisada após ameaças de extorsão.

Estrelada por Natalie Portman e Moses Ingram, a equipe presente no set passou por momentos de terror na última sexta-feira (26).

Continua depois da publicidade

Segundo um comunicado do estúdio Endeavor Content, duas pessoas invadiram o local, portando armas de fogo e ameaçando alguns membros da equipe. Os homens que ameaçaram pediram dinheiro para a produção, que se negou a entregar (via ComicBook).

“Sexta-feira à tarde, no set de Baltimore de nossa produção Lady in the Lake, antes da chegada do elenco e da equipe, um motorista de nossa equipe de produção foi confrontada por dois homens, um dos quais brandindo uma arma em nosso motorista, e então eles fugiram do local”, revela o comunicado.

“Estamos trabalhando com o Departamento de Polícia de Baltimore enquanto a investigação está em andamento”, disse a Endeavor. “A segurança de nossa equipe, elenco e todos que trabalham em nossas produções é nossa maior prioridade, e agradecemos que ninguém tenha se ferido. A produção será retomada com medidas de segurança aumentadas daqui para frente.”

Mais sobre a série

“Situado na década de 1960 em Baltimore, a série se concentra em Maddie Schwartz (Portman), uma dona de casa e mãe que é empurrada por um assassinato não resolvido para reinventar sua vida como jornalista investigativa”, diz a sinopse.

“O caso a coloca em rota de colisão com Cleo Sherwood, uma mulher trabalhadora que faz malabarismos com a maternidade, muitos empregos e um compromisso apaixonado de promover a agenda progressista negra de Baltimore”, completa a sinopse.

Natalie Portman, de Thor: Amor e Trovõ, e Moses Ingram, estrela de Obi-Wan Kenobi, lideram o elenco.

O lançamento da série deve acontecer apenas em 2023, na Apple TV+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.