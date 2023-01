Produtor de Big Bang Theory diz que Friends arruinou as sitcoms

O produtor Eddie Gorodetsky, responsável por sucessos como The Big Bang Theory, Two and a Half Men e Um Maluco no Pedaço, acredita que Friends acidentalmente arruinou as séries de comédia.

A informação foi retirada do livro The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series (via Screen Rant). Segundo Gorodetsky, “a pior coisa que Friends fez foi encontrar seis pessoas realmente bonitas e engraçadas”.

“Então passamos por esse período na televisão em que meio que retrocedemos, e eles só queriam encontrar pessoas bonitas, e por um tempo não se importavam se eram engraçadas”, continuou o produtor. “Graças a Deus estamos saindo disso novamente. A ideia de ver pessoas com quem você pode se identificar e dizer, “Eu não sou uma aberração, eu não sou o único que tem que descolorir meu bigode” é muito importante”, finalizou.

Sheldon em The Big Bang Theory

Por que a série acabou

A série The Big Bang Theory foi finalizada em 2019, e passou por alguns problemas entre os principais atores do elenco com a saída de Jim Parsons, o Sheldon, que tomou a decisão de abandonar o seriado unilateralmente, perseguindo alguns papéis de pouco destaque. Apesar disso, ele não se arrepende.

Parsons teve problemas com Kaley Cuoco, embora todos os colegas de elenco respeitem um ao outro, e suas escolhas de carreira.

Mais de três anos desde o fim de The Big Bang Theory, Parsons relembra sua escolha em uma nova entrevista ao Washington Post e diz que não se arrepende.

Mesmo quando surgiram as notícias de que isso resultou em alguns conflitos de elenco, incluindo uma breve desavença com Kaley Cuoco, que interpretou Penny no programa, o ator diz que não tem problemas.

“Eu definitivamente estou em paz com isso. Ainda mais agora, que o tempo está passando, vejo todos os 12 anos em The Big Bang Theory como um tempo tão glorioso e criativamente próspero. Não me arrependo de como as coisas aconteceram naquele programa. Dito isto, e digo isso com pleno conhecimento de que sou um homem muito, muito afortunado: realmente amo minha vida como ela é agora”, disse Parsons, após ter ganhado mais de US$ 1 milhão por episódio na série.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

