Produtor de Lista Negra revela segredo da série

Uma das séries policiais mais populares de todos os tempos, Lista Negra impressiona por seu ótimo elenco – que é liderado por James Spader e Megan Boone (pelo menos até a 8ª temporada). Em uma entrevista recente, um dos produtores-executivos da série revelou um grande segredo sobre a formação do elenco.

“Após se entregar à polícia, um brilhante fugitivo oferece ajuda ao FBI, mas apenas se a novata Elizabeth Keen for sua parceira”, afirma a sinopse oficial de Lista Negra (The Blacklist) na Netflix.

Junto com James Spader (Red) e Megan Boone (Liz), o elenco de Lista Negra conta com Diego Klattenhoff (Donald Ressler), Ryan Eggold (Tom Keen), Amir Arison (Aram Mojtabai), Mozhan Marnó (Samar Navabi) e Hisham Tawfiq (Dembe Zuma).

Revelamos abaixo o segredo por trás do ótimo elenco de Lista Negra; veja o que o produtor da série falou sobre o assunto.

Produtor de Lista Negra conta interessante segredo do elenco

Além de seu icônico elenco principal, Lista Negra é famosa por contratar grandes astros da TV para papéis coadjuvantes e participações especiais.

Red é, definitivamente, o personagem mais memorável de Lista Negra. Mas nas 10 temporadas da série, o fugitivo de James Spader é acompanhado por figuras memoráveis, vividas por algumas das maiores estrelas da televisão americana.

Em um painel realizado pela Academia de Televisão, o produtor John Fox revelou o segredo por trás da contratação dos atores de Lista Negra.

“Se existe um denominador comum, é o fato de sempre procurarmos rostos interessantes e personalidades inusitadas. Bokenkamp (John, o criador de Lista Negra) realmente ama os mais excêntricos”, afirmou o produtor.

Diversos atores de alto escalão já apareceram em The Blacklist. Joely Richardson (The Tudors), Dianne Wiest (Hannah e Suas Irmãs) e até mesmo a icônica Isabella Rossellini (A Morte Lhe Cai Bem) interagiram com Red nas 10 temporadas da série.

Segundo Fox, o elenco de Lista Negro está sempre aberto à participação de astros de Hollywood.

“Se tem um ator famoso que deseja ‘brincar’ conosco, estamos sempre abertos à essa possibilidade”, comentou Fox.

Em outra entrevista, o showrunner Jon Bokenkamp revelou seu ator convidado preferido em Lista Negra.

Trata-se de Nathan Lane (O Rei Leão, Modern Family, Os Produtores), que se juntou ao elenco de Lista Negra na 5ª temporada, especificamente no 100º episódio da série.

“Não poderíamos estar mais felizes por dar as boas-vindas à nossa família de criminosos, loucos e esquisitões. Ver Nathan Lane e James Spader atuando juntos foi sensacional”, explicou o produtor.

A 10ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) estreia nos Estados Unidos em 26 de fevereiro de 2023. Enquanto isso, você pode conferir os episódios da série na Netflix.

