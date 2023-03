Produtor detona Jenna Ortega após Wandinha: “Mimada e tóxica”

Jenna Ortega é uma das atrizes mais badaladas do momento, especialmente após o estrondoso sucesso de Wandinha. No entanto, recentes comentários dela atraíram críticas do produtor e roteirista Steven S. DeKnight, de Demolidor.

Antes de mais nada, é importante frisar que DeKnight e Ortega não trabalharam juntos – nem em Wandinha, nem em qualquer outra produção.

Tudo começou com a participação de Jenna Ortega no podcast Armchair Expert, de Dax Shepard (via Yahoo).

“Eu me tornei quase não profissional em certo sentido, porque comecei a mudar as falas. Eu tinha que me sentar com os roteiristas, e eles diziam: ‘Espere, o que aconteceu com a cena?’ E eu teria que ir e explicar por que eu não poderia ir fazer certas coisas”, disse a atriz no podcast.

DeKnight foi ao Twitter falar sobre o assunto, dizendo: “Ela é jovem, então talvez ela não saiba nada melhor (mas deveria). Ela também deveria se perguntar como se sentiria se os showrunners dessem uma entrevista e falassem sobre o quão difícil ela era ao se recusar a realizar o material.”

Ele também escreveu sobre seus comentários a Shepard: “Essa declaração é mais que mimada e tóxica. Eu amo o trabalho dela, mas a vida é muito curta para lidar com pessoas assim no negócio”.

Após críticas ao seu comentário, contudo, DeKnight se retraiu, dizendo ter sido infeliz ter comentado algo assim publicamente.

Ele tuitou: “Ela é um talento incrível. Foi apenas uma situação infeliz expor publicamente as diferenças criativas, e também admito que os roteiristas estão no limite por causa da greve iminente, inclusive eu. Uma tempestade perfeita.”

Emma Myers e Jenna Ortega em Wandinha.

Wandinha se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things. O seriado também conseguiu se consagrar como a maior estreia de 2022, batendo A Casa do Dragão.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como pode ser a história da segunda temporada de Wandinha, que já foi anunciada.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.