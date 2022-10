Produtora acaba com esperança dos fãs de Bridgerton

Bridgerton, a elogiada série da Netflix, terá seu primeiro spin-off intitulado Queen Charlotte: A Bridgerton Story, que será lançado apenas em 2023. No entanto, há muito mais a ser explorado.

Porém, com idas e vindas entre Anthony e Kate, e agora que estão casados, as produtoras Shonda Rhimes e Betsy Beers acabaram com a esperança dos fãs da série.

“Bridgerton mergulha no mundo sensual, luxuoso e competitivo da alta sociedade londrina do início do século 19. Na época, a família Bridgerton, composta por oito irmãos, se esforça para lidar com o mercado de casamentos, os bailes suntuosos de Mayfair e os palácios aristocráticos de Park Lane. Daphne Bridgerton, a filha mais velha do respeitado clã, se encontra à procura de um marido adequado”, diz a sinopse.

“Como seus pais, ela gostaria de se casar por amor, mas o irmão mais velho atrapalha seus planos e torna ainda mais difícil sua busca. Quando Daphne conhece o duque de Hastings, o solteiro mais requisitado da temporada, as faíscas brilham entre os dois. Um escândalo preparado por Lady Whistledown faz com que o nome de Daphne seja manchado. Para se defender das calúnias, ela decide se aliar ao rebelde duque, colocando à prova os valores e as aparências da elite de Londres”, conclui a sinopse.

O elenco da série conta com Regé-Jean Page, Jonathan Bailey, Simone Ashley, Phoebe Dynevor, Julie Andrews, entre outros astros.

Spin-off de Kate e Anthony é improvável

Antes da terceira temporada, Rhimes e Beers escreveram um livro intitulado Inside Bridgerton, que revela uma visão dos bastidores da série até agora (via ScreenRant).

A certa altura, Rhimes e Beers foram questionadas se estariam “abertas” para fazer um novo spin-off, agora focado em Kate e Anthony.

Para Rhimes, a produtora não sabe qual história poderia ser contada na série derivada, e que pode ser bastante improvável, dado o arco dos personagens no seriado original.

Não sei que história seria contada. A beleza dessa série é que podemos contar uma história de amor completa do começo ao fim com um final feliz a cada temporada”, disse ela.

“Não temos que inventar motivos para que um casal não possa ficar junto, deixamos que eles tenham seu verdadeiro momento feliz. E assim, não há spin-offs porque teríamos que encontrar algum motivo para separar um casal, e isso parece muito artificial”, concluiu a produtora.

Por sua vez, Beers apenas comentou para o espectador “ver um casal feliz” em Bridgerton, pregando a última tampa do caixão de que não haverá uma série focada nos dois.

Os comentários das produtoras deixam claro que um novo spin-off é improvável, embora possa contar uma história emocionante e expandir o universo.

Anthony e Kate receberam um final feliz e satisfatório na segunda temporada, e por conta disso, as produtoras não querem estragar o que havia sido construído.

Bridgerton está disponível na Netflix.

