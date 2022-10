Produtora de A Casa do Dragão está chocada com amor dos fãs por personagem

A produtora executiva de A Casa do Dragão, Sara Hess, se declarou confusa com o amor do público por Daemon Targaryen.

Desde que o personagem iniciou a série como o implacável comandante da Patrulha da Cidade, Daemon tem se tornado peça central de A Casa do Dragão, com sua constante busca por poder.

Após seu irmão, o rei Viserys, dispensá-lo do posto que ocupava em King’a Landing, o príncipe Targaryen se aliou à casa Velaryon, chegando a casar com a Lady Laena. Após a morte trágica da esposa, Daemon se casa com sua sobrinha, e herdeira do Trono de Ferro, Rhaenyra Targaryen.

O personagem cometeu vários atos terríveis durante a temporada até chegar ao lado da sobrinha, que tomou seu lugar na linhagem do trono. Esses atos incluem zombar da morte prematura do próprio sobrinho, levar Rhaenyra para um bordel, matar sua primeira esposa, e executar Vaemond Velaryon no meio da sala do trono.

Mas, apesar de suas ações brutais em sua busca por poder, boa parte dos fãs são atraídos pelo personagem e apoiam seu casamento com Rhaenyra. As declarações de amor a Daemon chegam a confundir parte da equipe por trás da série.

Em uma entrevista ao THR, a roteirista e produtora executiva, Sara Hess, revelou certa perplexidade com o príncipe caindo nas graças do público. Ela até admite que boa parte disso vem do ótimo trabalho de Matt Smith no papel, mas ainda assim é surpreendente o quanto o carisma do ator fez o público relevar as ações do personagem.

“Ele se tornar o namoradinho da internet me deixa perplexa de certa forma. Não que Matt não seja incrivelmente carismático e maravilhoso, ele está incrível no papel. Mas Daemon, em si, é… Eu não gostaria que ele fosse meu namorado! Eu estou um pouco perplexa com como as pessoas estão tipo ‘Ai, papai!’ E eu me pergunto: ‘Sério?’ Como, de qualquer maneira, ele é um bom parceiro, pai ou irmão para alguém? Nessa você me pegou.”

O papel de Daemon no final da temporada

A confusão de Hess sobre a opinião dos fãs sobre Daemon pode dar uma dica do futuro do personagem no final da 1ª temporada.

O episódio mais recente não teve a participação de Daemon ou Rhaenyra, se focando apenas nos personagens de King’s Landing reagindo a morte de Viserys e planejando uma coroação às pressas de Aegon como novo rei, mesmo Rhaenyra tendo o direito ao trono.

No livro Fogo e Sangue, em que a série se baseia, a disputa pelo trono vai gerar uma guerra civil entre os Targaryen, conhecida como a Dança dos Dragões.

Daemon joga mais lenha na fogueira coroando Rhaenyra como Rainha em Dragonstone, e se autodeclarando Protetor do Reino. O personagem também deve ser responsável pelo assassinado de Jaehaerys Targaryen, primogênito de Aegon, após o jovem rei ser responsável pela morte de Lucerys Velaryon, filho do primeiro casamento de Rhaenyra.

Mesmo que tenhamos que esperar mais um pouco para ver tudo isso, o episódio final da temporada já deve mostrar o príncipe coroando Rhaenyra como a verdadeira governante de Westeros.

O final de A Casa do Dragão estreia no domingo na HBO Max.

