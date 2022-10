Qual é o cheiro dos dragões? Atriz de A Casa do Dragão explica

Algumas das cenas mais impressionantes de A Casa do Dragão mostram os Targaryen – e os Velaryon – montando as incríveis criaturas mágicas. Por isso, muitos fãs se perguntam: afinal de contas, qual é o cheiro dos dragões? Em uma entrevista recente, Milly Alcock descreveu o aroma desses monstros incríveis.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão é liderado por Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Matt Smith (Daemon), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de A Casa do Dragão precisam saber sobre o “cheiro dos dragões” na produção do HBO Max; confira.

Para Milly Alcock, os dragões de A Casa do Dragão tem um cheiro estranho

Na trama de A Casa do Dragão, Milly Alcock interpreta a versão mais jovem de Rhaenyra Targaryen.

Após conquistar fãs no mundo inteiro, a atriz australiana se despediu da série. A partir do 6º episódio, Rhaenyra passa a ser interpretada por Emma D’Arcy.

Foi Milly Alcock quem gravou a maioria das cenas em que Rhaenyra aparece voando em seu dragão Syrax.

Recentemente, a atriz teve um papo divertido com o podcast oficial de A Casa do Dragão. Perguntada sobre o cheiro dos dragões, ela não poupou criatividade na resposta.

“A minha teoria é que os dragões têm cheiro de cachorro molhado. Mas molhado em um lago de sal, especificamente. Então, esse cachorro passa o dia inteiro de molho na água salgada. É meio molhado, meio ácido. Vocês entendem? É um dia quente, e ele tem patinhas e nariz de couro. Acho que é assim”, comentou Alcock.

Nos livros de George R.R. Martin, os dragões são descritos como “criaturas reptilianas com quatro membros: duas asas, que também são utilizadas como braços, e duas pernas”.

Ao nascer, os dragões têm o tamanho de um gato. Porém, com comida suficiente, eles nunca param de crescer.

O maior dragão de As Crônicas do Gelo e Fogo é Balerion – o Terror Negro – montado por Aegon I durante a conquista de Westeros. O crânio da criatura continua preservado na Fortaleza Vermelha.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max, com episódios novos todo domingo.

