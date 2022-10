Qual o futuro de Lobisomem da Noite no MCU?

O diretor Michael Giacchino esclareceu onde Lobisomem na Noite se encaixa na linha do tempo do Universo Cinematográfico Marvel.

Giacchino está estreando como diretor no especial de Halloween da Marvel, sendo conhecido anteriormente como compositor de trilhas sonoras.

O especial traz vários personagens novos ao MCU, como o lobisomem protagonista Jack (Gael Garcia Benal) companhado de Elsa Bloodstone (Laura Donnelly), Verusa (Harriet Sansom Harris), e o monstro Homem-Coisa.

Além de novos personagens, Lobisomem na Noite também é responsável por introduzir a temática de monstros sobrenaturais e seus caçadores ao Universo Marvel.

Como o projeto se basta, sem muita ligação com outras produções daquele universo, a questão de onde o especial se encaixa na continuidade do MCU pode estar na mente de vários espectadores, especialmente para saber como os personagens retornarão em outras obras.

Giacchino revelou como Lobisomem na Noite pode se encaixar no MCU, mesmo não sendo exatamente concreto sobre quando a trama acontece. Veja o que o diretor disse:

“Nós nunca falamos sobre o que isso significa para o passado, presente ou futuro do Universo Marvel. Mas uma coisa que todos concordamos é que se passa no MCU. Sim, está lá. Nós nunca dissemos quando, como ou porque […] Eu tenho uma ideia bem específica de como isso se encaixa em tudo, mas essa é uma conversa que ainda será feita com o pessoal da Marvel.”

Como Lobisomem na Noite pode retornar ao MCU?

Mesmo sendo uma obra fechada, e ainda não terem decidido exatamente onde ela se encaixará no MCU, certamente os personagens de Lobisomem na Noite tem muito a contribuir com a franquia.

E a possibilidade de explorarmos mais o lado sobrenatural da Marvel apresentado no especial é bem empolgante para o futuro do MCU.

O próprio Kevin Feige já reforçou que o especial é importante para o futuro, alimentando a esperança do retorno desses personagens. Certamente uma série da equipe de heróis sobrenaturais, Midnight Suns, certamente poderia ser o lugar perfeito para manter o clima do especial e desenvolver seu mundo e personagens.

Mas em projetos já anunciados, com certeza Lobisomem na Noite pode ter um papel de destaque no filme de Blade, protagonizado pelo ator Mahershala Ali, que é onde se espera que o lado sobrenatural da Marvel seja destacado novamente.

Lobisomem na Noite está disponível no Disney+.

