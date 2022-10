Quando o Detetive Jay deixará Chicago P.D.?

Em agosto, os fãs de Chicago P.D. foram pegos de surpresa por uma notícia chocante. Jesse Lee Soffer, o detetive Jay Halstead, deixará a série em breve. A prévia do 3º episódio da 10ª temporada também indica que a despedida do personagem é iminente. Por isso, o público quer saber: quando Jesse Lee Soffer sairá de Chicago P.D.?

“A Unidade de Inteligência da Polícia de Chicago, liderada pelo detetive sargento Hank Voight, combate o crime organizado, tráfico de drogas, assassinatos e muito mais”, afirma a sinopse oficial de Chicago P.D.

Criada por Dick Wolf, a série faz parte da “franquia Chicago” – que conta também com Chicago Med (sobre paramédicos) e Chicago Fire (sobre bombeiros).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Chicago P.D. precisam saber sobre a despedida de Jesse Lee Soffer; confira.

Showrunners explicam quando Jesse Lee Soffer deixará Chicago P.D.

Para muitos fãs, a despedida de Jesse Lee Soffer afetará (e muito) a dinâmica de Chicago P.D. Afinal de contas, o personagem é um dos mais importantes da série.

A saída do Detetive Jay tem tudo para trazer grandes reviravoltas para o arco do Sargento Hank Voight e da detetive Hailey Upton.

Em outra série, a despedida de Jay também pode causar efeitos importantes. Vale lembrar que o detetive é irmão do Dr. Will Halstead, interpretado por Nick Gehlfuss em Chicago Med.

Durante uma entrevista com o site Looper, Andrew Schneider e Diane Frolov (os showrunners de Chicago Med) revelaram como Will lidará com a ausência do irmão. Os produtores também ofereceram uma dica importante sobre a despedida de Jay em Chicago P.D.

Todo mundo sabe que a emissora americana NBC faz de tudo para manter em segredo os spoilers da franquia Chicago. Mas na entrevista, os chefes de Chicago Med confirmaram quando Jay deixará a série policial.

“Ele deve se despedir no 3º ou no 4º episódio (da 10ª temporada)”, comentaram os showrunners.

Perguntados sobre como será a despedida de Jay, os produtores preferiram manter o mistério. Schneider, no entanto, desmentiu uma das principais teorias dos fãs. Segundo ele, o detetive não vai morrer.

“Jay não aparecerá em Chicago Med antes de sua saída de Chicago P.D. Mas poderá retornar no futuro”, afirmou o showrunner.

A 10ª temporada de Chicago P.D. é exibida atualmente nos Estados Unidos. O terceiro episódio vai ao ar nesta quarta-feira (5).

No Brasil, você pode conferir as temporadas de Chicago P.D. no Globoplay.

