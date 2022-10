Quantas temporadas A Casa do Dragão deve ter? George R.R. Martin tem a resposta

Alerta de spoilers

A Casa do Dragão se aproxima da Dança dos Dragões, a guerra civil Targaryen. A primeira temporada deve encerrar com o começo da guerra, mas quantas temporadas ao todo a derivada de Game of Thrones terá? George R. R. Martin tem uma resposta.

A série começa nos momentos finais do reinado de Jaehaerys I Targaryen, o Conciliador, que convoca o Grande Conselho para definir seu sucessor. Viserys I é escolhido.

Continua depois da publicidade

Desse ponto em diante, acompanhamos o reinado do Targaryen, as crescentes mágoas entre Rhaenyra, herdeira do Trono de Ferro, e Alicent Hightower, que se casa com o rei.

No oitavo episódio dessa primeira temporada, o rei dá seu último suspiro, o que desencadeará o início da guerra, conforme ambos os lados visam o Trono.

Assim sendo, quantas temporadas e episódios serão necessárias para contar tudo o que está por vir? George R. R. Martin deu sua opinião.

Quantas temporadas terá A Casa do Dragão

Em publicação no seu blog, convenientemente chamado Not a Blog, o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo e Fogo & Sangue, falou sobre os saltos temporais e esclareceu qual seria a duração ideal de A Casa do Dragão.

“Serão necessárias quatro temporadas de 10 episódios cada para fazer justiça à Dança dos Dragões, do começo ao fim”, escreveu Martin.

Vale apontar que a HBO pode não seguir esse “conselho” do autor, mas tendo em vista a popularidade da série, é seguro dizer que o canal irá querer fazer (ao menos) essas quatro temporadas.

Veremos o que futuro guarda para os Targaryen.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.