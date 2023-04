Quantum Leap: 2ª temporada ganha seu primeiro teaser

O canal americano NBC liberou o primeiro teaser da 2ª temporada de Quantum Leap, que começa a ser exibida nos EUA entre setembro e outubro. Confira mais abaixo.

Quantum Leap é uma sequência da série Contratempos, de 1989, que teve cinco temporadas exibidas.

Continua depois da publicidade

Na nova atração, trinta anos após o sumiço do doutor Sam Beckett no acelerador do Salto Quântico. um novo time de cientistas retoma o projeto e tenta desvendar os segredos por trás da máquina do tempo.

Raymond Lee, Ernie Hudson, Caitlin Bassett, Mason Alexander Park e Nanrisa Lee estão no elenco de Quantum Leap, que foi criada por Steven Lilien e Bryan Wynbrandt.

No Brasil, Quantum Leap está disponível pelo Globoplay.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.