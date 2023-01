Quão historicamente correta é a 2ª temporada de Ascensão: Império Otomano?

Sucesso na Netflix, a série Ascensão: Império Otomono acaba de lançar sua 2ª temporada – que foca na luta do sultão Mehmed II contra Vlad, o Empalador. Com a grande popularidade da série, que já figura no Top 10 do streaming, o público quer saber: o quão historicamente corretos são os eventos que aparecem na produção?

“Anos depois de conquistar Constantinopla, o Sultão Maomé II consolida o poder, mas um governante impiedoso na Valáquia ameaça derrubar seu império”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Ascensão: Império Otomano na Netflix.

Narrada por Charles Dance (Game of Thrones), a série conta com Cem Yiğit Üzümoğlu (Kin), Tuba Büyüküstün (Sinav), Damla Sönmez (Sibel) e Osman Sonant (Pandora’nın Kutusu) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre a fidelidade histórica de Ascensão: Império Otomano na plataforma; confira! (via Looper)

Eventos de Ascensão: Império Otomano são baseados em história real?

Sim! Os eventos mostrados em Ascensão: Império Otomano são baseados em uma interessante história real.

Porém, como é de praxe na adaptação de histórias reais para a TV, os produtores de Ascensão tomam várias liberdades criativas para aumentar a fluidez e o apelo da trama.

A série da Netflix faz um ótimo trabalho ao mostrar como os eventos históricos aconteceram – mas falha ao explicar por que eles ocorreram.

Na maioria das vezes, Ascensão extrapola registros históricos para ajudar o público a entender a motivação de certos personagens. Essas motivações, nesse sentido, não podem ser comprovadas por historiadores.

Um exemplo importante envolve a execução de Çandarlı Halil Pasha. Na vida real, o personagem histórico realmente morreu como sua contraparte da série da Netflix. As motivações para a execução, no entanto, foram perdidas com a marcha da história.

Além disso, nem todos os eventos mostrados na série aconteceram de verdade. A cena em que Mehmed tenta subornar Giovanni, por exemplo, não tem qualquer base histórica.

No Reddit, alguns espectadores da Netflix apontaram os erros da 2ª temporada de Ascensão: Império Otomano.

“A cena em que Mehmed negocia com Giovanni não é nada plausível. Na série, Mehmed vai à muralha para conversar com Giovanni, mas na realidade, aquele espaço físico teria sido fatal para o sultão, fazendo jus ao apelido de ‘campos dos assassinatos’”, comentou um usuário da rede social.

Outros eventos da série acertam na caracterização dos personagens e do momento histórico em que a produção é ambientada.

A tomada de Constantinopla, particularmente, corresponde aos principais registros históricos da época, sendo vista como uma das sequências mais fiéis da produção da Netflix.

Finalmente, a crueldade demonstrada tanto pelos Bizantinos quanto pelos Otomanos também é fiel ao que realmente acontecia na região.

As duas temporadas de Ascensão: Império Otomano estão disponíveis na Netflix.

