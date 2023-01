Que horas a 2ª temporada de Vikings: Valhalla sai na Netflix

A segunda temporada de Vikings: Valhalla estreia amanhã e, naturalmente, alguns fãs já estão curiosos em relação a quando poderão começar a maratona dos novos episódios. Vamos ver quando exatamente os capítulos chegam ao streaming.

Assim como outras séries e filmes originais da Netflix, a segunda leva de capítulos de Vikings: Valhalla estreia às 5h da manhã. Assim sendo, a partir desse horário, no dia 12 de janeiro de 2023, os fãs já poderão ver os guerreiros de Kattegat novamente.

A segunda temporada, que consiste em oito episódios de aproximadamente 49 minutos cada, e encontra nossos heróis logo após a trágica queda de Kattegat.

O evento destruiu seus sonhos e alterou seus destinos, de acordo com a descrição oficial da Netflix.

Encontrando-se repentinamente como fugitivos na Escandinávia, eles são forçados a testar suas ambições e coragem em mundos além dos fiordes de Kattegat.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter é Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, Laura Berlin é Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, vive o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson vive Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix. A segunda temporada estreia em 12 de janeiro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.