Que horas a 6ª temporada de Elite chega à Netflix

Spoilers da 5ª temporada abaixo

A sexta temporada de Elite estreia em breve na Netflix e com isso muitos podem se perguntar: que horas exatamente os novos episódios chegam à plataforma? Veremos isso agora.

“Após a morte de Samuel, um novo ano letivo se inicia em Las Encinas com uma tentativa de encobrir as tragédias do passado. Mas os conflitos na escola são o resultado de um sistema impregnado de racismo, machismo, abuso doméstico e LGBTfobia”, começa a sinopse da 6ª temporada.

“Essas são apenas algumas das questões difíceis que os estudantes enfrentam nos corredores da renomada instituição nesta nova temporada. E, se os responsáveis pelo sistema não agirem para resolver esses problemas, os próprios alunos terão que tomar uma atitude”, continua a sinopse oficial.

O elenco conta com André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou e Manu Ríos.

O trailer da sexta temporada pode ser visto abaixo. Agora vamos ver que horas os novos episódios da série chegarão à Netflix.

Que horas Elite chega à Netflix

Elite é uma série original da Netflix, isso quer dizer que os novos episódios da série serão disponibilizados no horário padrão da plataforma de streaming.

Os capítulos da sexta temporada da série chegam às 4h da manhã do dia 18 de novembro no serviço. Portanto, quem quer maratonar pode começar logo cedo.

O criador da série, Carlos Montero, também brincou: “Esta temporada é mais intensa, mais madura, mas igualmente viciante como as anteriores. Tenho a sensação de que tudo o que fez os fãs se apaixonarem por Elite está de volta nesta temporada.”

Novos personagens também serão introduzidos nesta edição de Elite, com Ander Puig (Nico), Carmen Arrufat (Sara), Alvaro de Juana (Didac), Ana Bokesa (Dew) e Alex Pastrana (Raul) se juntando ao elenco.

Mais sobre seus personagens e como eles se encaixam nas novas histórias serão revelados nos novos episódios.

A sexta temporada de Elite estreia em 18 de novembro na Netflix.

