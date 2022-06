Que horas sai a 3ª temporada de Umbrella Academy na Netflix?

The Umbrella Academy está voltando!

A terceira temporada da série de sucesso chega nesta quarta-feira, 22 de junho, ao catálogo da Netflix.

Para os fãs que não aguentam esperar mais um segundo sequer, o horário exato em que os novos episódios chegam será às 4h da manhã.

Confira o trailer da nova temporada abaixo:

Mais sobre The Umbrella Academy

The Umbrella Academy estreou em 2019 na Netflix. A produção é inspirada na HQ homônima criada por Gerard Way e ilustrada por Gabriel Bá, publicada pela Dark Horse Comics.

Confira abaixo a sinopse da 3ª temporada, que estreia dia 22 de junho:

“Depois de impedir o fim do mundo em 1963, a Umbrella Academy volta para o presente, convencida de que evitou o apocalipse inicial e corrigiu de vez essa linha do tempo toda errada. Mas a comemoração dura pouco: logo, percebem que as coisas não estão exatamente como tinham deixado. Na verdade, está tudo completamente diferente. É aí que entra a Sparrow Academy. “

“Inteligentes, elegantes e com a frieza de um iceberg, a Sparrow imediatamente entra em conflito com a Umbrella. Mas essa briga violenta acaba sendo o menor dos problemas. Além de enfrentar inúmeros desafios, perdas, surpresas e uma entidade desconhecida que está provocando o caos no universo (e pode ter surgido por sua culpa), os Umbrella precisam convencer a nova e talvez melhor família do pai a ajudá-los a corrigir tudo o que sua chegada arruinou. Será que vão conseguir voltar à vida pré-apocalíptica? Ou esse mundo novo é muito mais do que uma flutuação na linha do tempo?”

