Que horas sai A Casa do Dragão na HBO Max?

Depois de muita espera, A Casa do Dragão finalmente chega ao HBO Max. Mas fica a questão: que horas exatamente o primeiro episódio será disponibilizado? Veremos isso agora.

Assim como foi com Game of Thrones, os capítulos serão exibidos semanalmente pela HBO e disponibilizados simultaneamente no streaming. A diferença é que agora é no HBO Max e não no falecido HBO Go.

O episódio inaugural da série vai ao ar às 22h de domingo (21), tanto no canal por assinatura, quanto no HBO Max.

A partir daí, aos domingos, novos capítulos chegarão semanalmente, exibidos simultaneamente no mundo inteiro.

O último episódio dessa temporada será exibido em 23 de outubro, portanto há muito de Westeros para ver nos próximos meses.

A Casa do Dragão chega ao HBO Max

Série derivada de Game of Thrones

Game of Thrones trouxe uma feroz guerra pelo Trono de Ferro e A Casa do Dragão nos levará a outro conflito em Westeros, conhecido como a Dança dos Dragões.

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A série se passa 172 anos antes do nascimento de Daenerys Targaryen, centrado em torno de seus ancestrais que governaram antes dela.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

