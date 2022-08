Que horas sai Os Anéis de Poder no Prime Vídeo

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega ao Amazon Prime Video amanhã (01). Mas que horas exatamente a série chega à plataforma de streaming? Veremos isso agora.

A série do Prime Video, uma das mais aguardadas do ano, teve suas primeiras reações divulgadas recentemente por alguns críticos.

Diferente da Netflix, o Prime Video não libera a temporada por completo na plataforma – vimos isso nas diversas produções da companhia, inclusive as mais famosas, como The Boys.

Mas há uma boa notícia para os ansiosos de plantão: os dois primeiros episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de poder chegarão à plataforma simultaneamente – assim sendo, há bastante da Terra-Média para ver logo em 1 de setembro.

Esses dois primeiros capítulos vão ao ar às 22h (horário de Brasília) de 1 de setembro, quinta-feira.

Galadriel em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 1 de setembro.

