Queer Eye Brasil: Netflix divulga trailer da série; veja

A Netflix divulgou o primeiro trailer de Queer Eye Brasil, uma novidade no streaming.

Com data marcada para 24 de agosto, a série terá sua primeira temporada com cinco novos fabulosos no país.

O programa é uma adaptação nacional do já existente reality show dos Estados Unidos. Dessa vez, Fred Nicácio, Guto Requena, Luca Scarpell, Rica Benozzati e Yohan Nicolas irão ajudar os convidados (via Splash).

A prévia apresenta os fabulosos, bem como os convidados que receberão o auxílio e terão suas vidas transformadas para sempre.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Queer Eye Brasil

“Os cinco fabulosos brasileiros usam o conhecimento em bem-estar, estilo, beleza, design e cultura para transformar a vida de heróis e heroínas da vida real”, diz a sinopse.

Fred Nicácio, Guto Requena, Luca Scarpelli, Rica Benozzati e Yohan Nicolas serão os fabulosos. Cada um possui uma especialidade focada em bem-estar, design, cultura, estilo e beleza.

O intuito dos Fabulosos é transformar a vida dos heróis e heroínas selecionados pelo programa a cada episódio.

Queer Eye Brasil estreia em 24 de agosto na Netflix.

