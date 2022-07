Quem é Dr. Cameron? Conheça o novo médico bonitão de Virgin River

Na 4ª temporada de Virgin River, uma das grandes novidades é a chegada do Dr. Cameron Hayek – um médico bonitão que agita o relacionamento de Mel e Jack. A introdução do personagem deu o que falar na Netflix. Afinal de contas, ele deve desempenhar um papel muito importante no futuro da trama.

“Mel começa a temporada com otimismo, mesmo sem saber se o pai de seu bebê é Jack ou Mark. Embora Jack se mostre parceiro e entusiasmado, a dúvida da paternidade o corrói. Para completar, a chegada de um médico bonitão deixa tudo mais complicado”, afirma a sinopse oficial de Virgin River 4 na Netflix.

Continua depois da publicidade

Protagonizada por Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy), a série conta com Annette O’Toole (Smallville), Tim Matheson (Clube dos Cafajestes) e Zibby Allen (Grey’s Anatomy) em seu elenco principal.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a chegada do Dr. Cameron em Virgin River – veja de onde você conhece seu intérprete.

Dr. Cameron chega para agitar a trama de Virgin River

No início da 4ª temporada de Virgin River, Doc Mullins decide contratar outro médico para ajudar no consultório.

É assim que os fãs de Virgin River conhecem o Dr. Cameron Hayek, interpretado pelo ator libanês-canadense Mark Ghanimé.

O personagem é introduzido no primeiro episódio da 4ª temporada. Enquanto apresenta Cameron para Mel, Doc revela ter feito faculdade com o pai do médico.

Com pinta de galã, o médico não demora a chamar a atenção das mulheres de Virgin River. Porém, Cameron parece se interessar apenas por Mel. No consultório, os personagens vivem momentos divertidos e criam uma grande conexão.

O novo médico de Virgin River também faz Mel reavaliar seu relacionamento com Jack. No final da temporada, a protagonista toma uma decisão importante envolvendo sua estadia na cidade.

Para descobrir o que acontece, só assistindo aos novos episódios da série na Netflix.

Ator canadense interpreta o Dr. Cameron em Virgin River

Como citamos acima, o Dr. Cameron Hayek é interpretado por Mark Ghanimé, um ator libanês-canadense de 44 anos.

Ghanimé começou sua carreira artística em 2004, com um papel não-creditado no filme Em Busca da Liberdade, protagonizado por Juliette Lewis.

Atualmente, o ator é mais conhecido por sua performance como o Major Sergio Balleseros em Helix, um drama de ficção científica exibido pela emissora Syfy.

Além disso, Mark Ghanimé interpreta o príncipe espanhol Don Carlos (na foto acima) no romance histórico Reinado, da CW.

Finalmente, o ator também conta com participações pequenas em séries como Smallville: As Aventuras do Superboy, Supernatural e The Bold Type.

“Estou muito animado para vocês conhecerem o Dr. Cameron Hayek e para fazer parte dessa ótima série, cheia de fãs maravilhosos”, comentou o ator em seu Twitter.

Os novos episódios de Virgin River já estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.