Quem é Ms. Marvel, heroína da nova série do Disney+ e MCU

Um dos lançamentos mais aguardados do Disney+ em 2022 é a série Ms. Marvel. Afinal, a produção tem tudo para trazer uma perspectiva bem diferente ao cânone do MCU. Porém, muitos fãs se perguntam: quem é a Ms. Marvel? Quais são os poderes da heroína? E como sua trama se relaciona a outros projetos da Marvel?

A produção da Marvel traz a novata Iman Vellani como a heroína titular. Seu elenco conta também com Matt Lintz, Mohan Kapur, Arian Moayed, Aramis Knight, Laith Nakli e Azhar Usman.

Continua depois da publicidade

“Esta série original apresenta Kamala Khan, uma adolescente muçulmana de Jersey City. Ela adora jogar videogames e escrever fanfics, além de ser fã de super-heróis e ter uma imaginação sem limites – especialmente quando se trata da Capitã Marvel”, afirma a sinopse de Ms. Marvel.

Antes de conferir a estreia de Ms. Marvel no Disney+; confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a heroína, sua origem nas HQs e muito mais.

Quem é a Ms. Marvel, a nova heroína do Disney+?

Como você já pôde perceber na sinopse oficial de Ms. Marvel, a heroína é uma adolescente muçulmana que adora acompanhar as aventuras dos Vingadores.

“Kamala sente que não se encaixa na escola e, às vezes, nem mesmo em casa. Mas um dia ela descobre que tem superpoderes como os heróis que sempre admirou… e a vida fica bem melhor com superpoderes, não é?”, indica a descrição da série.

Nas HQs da Marvel, a alcunha “Ms. Marvel” é utilizada por várias personagens diferentes. Entre elas, destacam-se Carol Danvers (a Capitã Marvel do MCU), Sharon Ventura, Karla Sofen e, mais recentemente, Kamala Khan.

Kamala Khan estreou nos quadrinhos da Marvel em 2013. A personagem aparece pela primeira vez em “Capitã Marvel #14”.

A heroína é uma criação dos editores Sana Amanat e Stephen Wacker, da quadrinista G. Willow Wilson e dos ilustradores Adrian Alphona e Jamie McKelvie.

Kamala Khan entrou para a história como a primeira personagem muçulmana da Marvel a ganhar uma HQ solo, lançada em 2014.

Quais são os poderes da Ms. Marvel?

No Universo da Marvel nos quadrinhos, Khan é uma adolescente paquistanesa-americana de Nova Jérsei.

Com os genes dos Inumanos, Kamala Khan desenvolve habilidades polimórficas em resultado do arco “Inhumanity”. Pouco tempo depois, a personagem assume o manto de sua ídola Ms. Marvel, após Carol Danvers se estabelecer como a Capitã Marvel.

A personagem tem vários poderes diferentes nas HQs da Marvel, e a maioria deles se relaciona a mudanças de forma. Kamala pode, por exemplo, estender seus membros, alterar sua aparência e modificar sua estrutura corporal.

De maneira inconsciente, a personagem utiliza suas habilidades para emergir do Casulo de Terrigenesis com uma aparência semelhante à de Carol Danvers.

Em Ms. Marvel, Kamala também consegue conjurar cristais azuis e converter luz em construtos sólidos.

Na série do Disney+, Kamala vive com os pais Yusuf e Muneeba, e com o irmão mais velho Amir. Na escola, a protagonista é a melhor amiga de Bruno e Nakia (não confundir com a personagem de Lupita Nyong’o em Pantera Negra).

Ms. Marvel estreia no Disney+ em 8 junho. Veja abaixo o trailer da série. Clique aqui para assinar a plataforma e conferir todos os lançamentos da Marvel.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.