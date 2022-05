Quem Matou Sara?: Explicamos o final da 3ª temporada

Após se tornar um dos thrillers mais populares da Netflix, Quem Matou Sara? chegou ao fim. A 3ª (e última) temporada da série mexicana faz um ótimo trabalho ao amarrar as pontas soltas e solucionar os maiores mistérios da história. Os fãs querem saber: afinal de contas, quem matou Sara? E o que acontece com a Família Lazcano?

“Determinado a se vingar e provar que foi falsamente incriminado pelo assassinato da irmã, Álex está prestes a descobrir muito mais do que o real culpado pelo crime”, afirma a sinopse oficial de Quem Matou Sara? na Netflix.

O sucesso da série de mistério comprova o interesse do público internacional por produções em espanhol, como o thriller erótico Desejo Sombrio e a nova série Bem-vindos ao Éden.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de Quem Matou Sara: o destino de Sara, da família Lazcano e de Reinaldo.

Sara está viva ou morta?

Em seu ataque à base de operações da Medusa, Alex descobre que Sara morreu após dar à luz a filha Lucia.

Rodolfo leva um tiro durante o ataque à Medusa, e eventualmente, acaba morrendo. César finalmente admite seus crimes, incluindo o atentado à Abel Martinez, o pai de Sara. Ele é preso logo depois.

Alex encontra o túmulo de Sara atrás da unidade médica e chama a polícia. Assim é a conclusão do mistério de Quem Matou Sara?.

O thriller da Netflix termina com Alex, Elisa, Chema e Lucia juntos, enquanto a polícia começa a escavar o vasto cemitério clandestino que é encontrado atrás da base da Medusa.

O destino da Família Lazcano no final de Quem Matou Sara?

Com conexões inegáveis ao caso de Sara, a Família Lazcano se torna um dos principais alvos do protagonista Alex.

A 3ª temporada de Quem Matou Sara? começa com a rica família perdendo todos os seus bens, após o incêndio no cassino. Todas as propriedades do clã são confiscadas pelo governo.

O relacionamento de César e Mariana também é destruído. César é condenado a 40 anos de prisão, enquanto a esposa inicia uma vida de arrependimento e penitência.

Chema, por sua vez, é liberado da prisão. Entretanto, o personagem continua sofrendo para aceitar sua sexualidade.

Antes da prisão, César oferece o restante de sua fortuna para Alex, e pede que o protagonista compartilhe os recursos com os outros integrantes da família.

Como César é o verdadeiro pai de Lucia, a família Lazcano acaba ganhando uma nova integrante com a filha de Sara. Ela “compensa” a despedida de Rodolfo, que morre após levar um tiro.

O que acontece com Reinaldo?

Reinaldo não é apenas o antagonista da 3ª temporada de Quem Matou Sara?, mas também se estabelece como o grande vilão da série.

A 3ª temporada revela os detalhes do plano de Reinaldo. Utilizando Sara como cobaia, o vilão tortura a irmã de Alex com choques elétricos, e aparentemente performa uma cirurgia cerebral na jovem mãe.

No final, Alex amarra Reinaldo em seus próprios instrumentos de tortura e executa o antagonista com um intenso choque elétrico.

O desfecho de Quem Matou Sara? também revela que o objetivo dos experimentos de Reinaldo era encontrar uma “cura” para a esquizofrenia e homossexualidade.

Todas as temporadas de Quem Matou Sara? estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.