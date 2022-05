Quem Matou Sara?: Todos os críticos estão dizendo a mesma coisa sobre a 3ª temporada

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a temporada final de Quem Matou Sara? vem fazendo grande sucesso na plataforma. Os últimos episódios fazem um ótimo trabalho ao solucionar alguns dos maiores mistérios da trama. A crítica especializada já traz um importante consenso sobre a reta final da série mexicana – confira abaixo.

“Determinado a se vingar e provar que foi falsamente incriminado pelo assassinato da irmã, Álex está prestes a descobrir muito mais do que o real culpado pelo crime”, afirma a sinopse oficial de Quem Matou Sara? na Netflix.

O elenco da série é liderado por Manolo Cardona como o protagonista Álex. A série conta também com Ginés García Millán e Carolina Miranda.

A temporada final de Quem Matou Sara? conta com 7 episódios – ou seja: é perfeita para uma maratona de fim de semana.

O que os críticos estão dizendo sobre a temporada final de Quem Matou Sara?

A crítica especializada parece ter aprovado a terceira e última temporada de Quem Matou Sara? na Netflix.

Na maioria das resenhas, a imprensa elogia a conclusão da série mexicana e a resolução dos mistérios sobre a morte de Sara.

“Na temporada final, inimigos se tornam aliados e Álex finalmente consegue resolver o enigma que o atormenta há anos: o que realmente aconteceu com Sara?”, afirma a sinopse da última temporada de Quem Matou Sara?.

Em um a crítica do DMTalkies, por exemplo, a temporada final de Quem Matou Sara? garante elogios pelo caráter imprevisível dos últimos episódios.

“Além das grandes reviravoltas e muitas aventuras, a 3ª temporada de Quem Matou Sara? oferece abordagens responsáveis sobre homossexualidade e doenças mentais”, afirma a análise do site.

O Leisure Byte concorda: a 3ª temporada de Quem Matou Sara? traz uma boa dose de caos para o catálogo internacional da Netflix.

“Desde o primeiro minuto, é uma loucura atrás da outra. Do início ao fim, a série é puro caos”, comenta a resenha.

O site também elogia a maneira como a série amarra as pontas soltas e como ela soluciona todos os mistérios da trama.

“A temporada final de Quem Matou Sara? também se destaca ao abordar com mais profundidade o estado mental de Sara, junto com as circunstâncias que levaram à morte da personagem”, explica a análise.

Na resenha do site MEAWW, o desfecho de Quem Matou Sara? É descrito como “corajoso e ousado”.

Segundo a crítica, “Quem Matou Sara? termina com um grande estouro na Netflix”.

A temporada final de Quem Matou Sara? já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.