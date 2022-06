Quer viajar sem sair de casa? Aqui estão algumas sugestões de programas e filmes na HBO Max

Embora para a maioria das pessoas não seja possível viajar o tempo todo, nada impede que nas horas livres depois do trabalho elas assistam muitos filmes relacionados a viagens. Se você pretende ver algo na TV relacionado aos seus destinos preferidos e tem uma assinatura da HBO Max, aqui estão algumas sugestões sobre os melhores programas e filmes do tema no streaming.



The Flight Attendant (2020)



Como o nome sugere, o personagem principal é uma comissária de bordo, então não faltam aeroportos internacionais e domésticos, hotéis e até pontos turísticos ao longo dos episódios do programa. A primeira temporada é principalmente um thriller e um mistério, pois a personagem principal é arrastada para o assassinato brutal de um de seus passageiros da classe executiva depois que ela fica com ele em Bangkok.



Baseada em um livro de mesmo nome, The Flight Attendant, de Chris Bohjalian, a série está em sua segunda temporada na plataforma HBO Max. Embora a trama gire em torno de um assassinato, que inclusive é o arco principal do livro, os espectadores sempre esperam que a história mostre muitas viagens.



The White Lotus (2021)



Uma série de TV puramente fictícia, The White Lotus é um show baseado em um resort de luxo no Havaí. A série foi filmada no Four Seasons Maui, em Wailea, então todas as cenas externas estão baseadas no idílico hotel.



A história gira em torno dos hóspedes e dos funcionários do White Lotus, envolvendo também, logo no início, uma morte que aconteceu no hotel – e o espectador tentando descobrir quem poderia ter morrido. A série está voltando para mais uma temporada, ambientada agora na Europa, filmada no Four Seasons San Domenico Palace, na Itália. O novo set, absolutamente deslumbrante, já mostra que a segunda temporada tem muito a oferecer.



A Idade Dourada (2022)



Original da HBO, a série ambientada em Nova York foi escrita por Julian Fellowes, o cérebro por trás de Downton Abbey. A história segue uma família novo-rico Vanderbilt, enquanto eles navegam pela antiga alta sociedade que dominava a cidade.



Mesmo sendo um roteiro de época, alguns dos lugares que eles visitam em Nova York ainda estão lá. As construções ainda existem, mas em vez de uma família vivendo em uma casa do tamanho de um quarteirão, foram divididas em condomínios ou apartamentos. O Central Park também é o mesmo, e agora recebe turistas de várias partes do mundo, reinando imponente no meio da ‘Big Apple’.



Vamos Tchecar! (2022)



A série de oito episódios segue um influenciador gastronômico tcheco e sua filha adolescente, enquanto eles percorrem a República Tcheca. As estrelas do show só podem visitar vilas e cidades em um tempo limitado, o que significa que não estão viajando em tempo integral.



Lukas, o anfitrião, mostra o lado gastronômico da República Tcheca, bem como atividades, pontos turísticos e outras áreas interessantes nas cidades e vilas que ele visita, além de comprovar que viajar com filhos é definitivamente muito gratificante. Para aqueles que trabalham em período integral, têm filhos e viajam apenas nas férias, o programa mostra que esse tipo de viagem é realmente factível.



Game of Thrones (2011-2019)



GOT é um pouco diferente – o elenco passou por diferentes países. Da antiga cidade de Dubrovnik, na Croácia, a uma ilha na região basca da Espanha chamada Gaztelugatxe ou às Dark Hedges na Irlanda, há muito para ver e explorar como turista se você é fã deste seriado épico.



Além de olhar para os diferentes lugares do mundo, Game of Thrones é um ótimo entretenimento, com muitas reviravoltas na trama, ação, drama e personagens inesquecíveis. Existe uma série de livros – “A Song of Ice and Fire”, de George R.R. Martin – que foi a premissa dessa série de TV, então se você é leitor e gosta de mais detalhes sobre o mundo, aproveite-os.

Conteúdo produzido e enviado por Aldair dos Santos

Continua depois da publicidade

Sobre o autor Redação