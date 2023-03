Querida atriz de A Casa do Dragão confirma que não volta para a 2ª temporada

Alerta de spoilers

A primeira temporada de A Casa do Dragão conta com inúmeros saltos temporais e, por conta disso, foi necessário trocar o elenco algumas vezes. Uma atriz revelou que não retornará para a segunda temporada da derivada de Game of Thrones.

Milly Alcock interpretou a jovem Rhaenyra Targaryen na série da HBO. Eventualmente, ela foi substituída por Emma D’Arcy, que interpreta a versão adulta da personagem.

O Deadline teve a oportunidade de conversar com Milly Alcock. Considerando o fato de que ela acabou de assinar para estrelar a próxima produção de The Crucible no National Theatre de Londres, ela foi perguntada se havia uma chance de ela retornar na iminente 2ª temporada de A Casa do Dragão.

Ela confirmou resolutamente: “Não. Já terminei”.

Sobre o 2º ano de A Casa do Dragão

A nova temporada de A Casa do Dragão será filmada no Reino Unido e na Espanha, que também serviu de palco para a primeira temporada e diversas cenas de Game of Thrones.

Quanto retornar, a série terá um novo showrunner. Miguel Sapochnik, um dos criadores de A Casa do Dragão, pegou todos de surpresa quando anunciou que não retornaria para a segunda temporada. Ele revelou que gostaria de dar um tempo da franquia, mas o principal motivo é que o showrunner e a HBO tiveram grandes diferenças criativas sobre A Casa do Dragão.

Apesar disso, Sapochnik continuará como produtor executivo. O roteirista Ryan Condal assumiu o cargo de novo showrunner.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

